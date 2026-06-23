marți, 23 iunie 2026

Interlopul de serviciu, uns președinte de organizație municipala

În vremurile moderne, politica locală nu mai caută profesori, medici, antreenori sau oameni care au construit ceva prin muncă. Nu. Acum se poartă altceva. Se poartă băieții cu ceafa lată, cu lanțul gros la gât și cu averi care apar din senin, ca ciupercile după ploaie.

Ultima modă în administrație? Interlopul cu ambiții politice. Cu cât ai mai multe întrebări fără răspuns despre case, mașini și conturi, cu atât pari mai calificat pentru funcția de președinte al unei organizații municipale.

Personajul nostru, un tânăr „om de succes”, a reușit performanța de a urca toate treptele afirmării publice fără să fie împiedicat de detalii minore precum experiența profesională, sursa averii sau reputația. În schimb, a compensat prin tupeu, relații și o încredere în sine demnă de manualele de psihologie.

Legenda spune că banii lui au muncit mai mult decât el. Atât de mult încât nimeni nu știe exact de unde au venit, dar toată lumea vede unde au ajuns. Blocuri răsărite peste noapte, afaceri controversate, mașini de lux și un stil de viață care ar face invidios și un șeic din Dubai.

Cu toate acestea, partidul nu a văzut nicio problemă. Dimpotrivă. L-a pus în fruntea organizației municipale. Semn că în politica românească CV-ul clasic a fost înlocuit de dosarul cu șină și de dosarul penal aflat „în lucru”.

Se pare că meritocrația a fost scoasă la pensie. Astăzi, criteriile de promovare sunt simple:

să ai suficient tupeu;

să vorbești tare;

să nu răspunzi la întrebări incomode;

să ai câțiva prieteni influenți;

și, foarte important, să nu poți explica prea clar cum ai făcut primul milion.

Cetățenii privesc spectacolul și se întreabă dacă mai există vreo diferență între organizația politică și o adunare a băieților care ocupau cândva mesele din spatele sălii de jocuri.

Dar poate că noi suntem de vină. Trăim într-o epocă în care constructorul controversat este prezentat drept vizionar, tupeistul devine lider, iar omul fără explicații pentru avere ajunge model de succes.

Așa că să nu ne mai mirăm. În politica locală a anului 2026, nu mai contează de unde vii, ce ai făcut sau ce ai construit legal. Important este să ai suficientă obrăznicie încât să te prezinți drept salvator.

Iar dacă cineva îndrăznește să întrebe de unde provin banii, răspunsul vine prompt:

— „Din muncă, dom'le! Din foarte multă muncă... doar că nu știm exact a cui.” 😄

Pamflet. Orice asemănare cu personaje reale este, desigur, pur întâmplătoare.