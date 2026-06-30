Interes ridicat pentru NOVA Luxury Apartments din Râmnicu Vâlcea: 46 de apartamente sunt deja rezervate, iar lucrările vor fi finalizate înainte de termen

marți, 30 iunie 2026

Interes ridicat pentru NOVA Luxury Apartments din Râmnicu Vâlcea: 46 de apartamente sunt deja rezervate, iar lucrările vor fi finalizate înainte de termen

Interesul pentru proiectul rezidențial NOVA Luxury Apartments din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea este în continuă creștere. Potrivit situației afișate pe site-ul oficial al dezvoltatorului, 46 de apartamente sunt deja rezervate, semn că ansamblul se bucură de un interes ridicat încă din faza de execuție.

Proiectul este amplasat într-una dintre cele mai atractive zone ale orașului, în imediata apropiere a Parcului Mircea cel Bătrân, și cuprinde apartamente cu 2, 3 și 4 camere, concepute la standarde moderne, cu suprafețe generoase și finisaje premium. Printre facilitățile promise se numără încălzirea prin pardoseală, climatizare individuală, fațade ventilate, trei lifturi, parcare subterană, panouri fotovoltaice pentru spațiile comune și zone verzi dedicate locatarilor.

Un alt aspect important este ritmul avansat al investiției. Dezvoltatorul estimează că lucrările vor fi finalizate în cursul anului viitor, înainte de termenul preconizat, ceea ce va permite viitorilor proprietari să își primească locuințele mai devreme decât era estimat inițial.

Numărul mare de rezervări confirmă încrederea cumpărătorilor în acest proiect și poziționează NOVA Luxury Apartments printre cele mai căutate dezvoltări rezidențiale noi din Râmnicu Vâlcea. Disponibilitatea apartamentelor rămase poate fi consultată pe site-ul oficial al proiectului.

novaluxuryapartments.ro