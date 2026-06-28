Ilegalități sub protecție politică? Cum a câștigat Gallo Invest un contract de 5,7 milioane de lei de la DGASPC Vâlcea

luni, 29 iunie 2026

Ilegalități sub protecție politică? Cum a câștigat Gallo Invest un contract de 5,7 milioane de lei de la DGASPC Vâlcea

Documentele oficiale obținute în baza Legii 544/2001 ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care SC Gallo Invest SRL a fost declarată câștigătoare a Lotului II din contractul de hrană pentru beneficiarii DGASPC Vâlcea, în valoare de 5.748.246 lei fără TVA.

Cea mai gravă problemă vizează criteriile de calificare. Caietul de sarcini impunea, în mod obligatoriu, existența a minimum trei autoutilitare autorizate sanitar-veterinar pentru fiecare lot. Însă o adresă oficială a DSVSA Vâlcea confirmă că Gallo Invest deținea, la data licitației, o singură autoutilitară autorizată. Cu toate acestea, firma nu a fost descalificată, ci declarată câștigătoare.

Suspiciunile sunt amplificate și de modul în care DGASPC Vâlcea a transmis documentele solicitate de presă. Numeroase pagini au fost blurate, fiind ascunse informații esențiale privind experiența similară și contractele invocate pentru calificare. În plus, autorizația de funcționare a societății nu figurează cu viza anuală pentru 2026, ceea ce ridică noi semne de întrebare asupra legalității documentației depuse.

În aceste condiții, explicațiile oferite până acum de conducerea Consiliului Județean Vâlcea și a DGASPC nu răspund întrebării esențiale: cum a fost declarată admisibilă o ofertă care, potrivit propriului caiet de sarcini și documentelor oficiale ale DSVSA, nu îndeplinea condițiile minime de participare?

Cazul riscă să depășească sfera controversei administrative și să intre în atenția organelor de anchetă, întrucât documentele indică posibile nereguli grave în atribuirea unui contract finanțat din bani publici.