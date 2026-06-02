HRANA BĂTRÂNILOR ȘI COPIILOR CU DIZABILITĂȚI DIN VALCEA, PE MÂNA UNOR FIRME FĂRĂ AUTORIZAȚIE? Scandalul de 21,5 milioane de lei de la DGASPC Vâlcea ia amploare

miercuri, 3 iunie 2026

HRANA BĂTRÂNILOR ȘI COPIILOR CU DIZABILITĂȚI DIN VALCEA, PE MÂNA UNOR FIRME FĂRĂ AUTORIZAȚIE? Scandalul de 21,5 milioane de lei de la DGASPC Vâlcea ia amploare

Scandalul contractelor de catering de la DGASPC Vâlcea capătă proporții explozive. După ce Ziarul de Vâlcea a dezvăluit mecanismul prin care hrana beneficiarilor din centrele sociale a ajuns să coste 32 de lei pe zi, față de aproximativ 22 de lei în alte județe, apar acum informații și mai grave privind legalitatea procedurii de atribuire.

Potrivit informațiilor publicate de publicația Timpul de Vâlcea, conducerea DGASPC Vâlcea ar fi refuzat să prezinte documentul esențial al întregii licitații: autorizația sanitar-veterinară pentru serviciile de catering, document cerut chiar prin caietul de sarcini al procedurii.

Mai mult, conform documentelor invocate de jurnaliștii de la Timpul de Vâlcea, firmele care au împărțit contractele de peste 21,5 milioane de lei – DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL și GALLO INVEST SRL, societatea care operează cunoscutul restaurant Gallo Nero din Râmnicu Vâlcea – nu ar deține autorizația sanitar-veterinară obligatorie pentru activitatea de catering, ci doar o simplă înregistrare.

Autorizație versus înregistrare: diferența care poate anula întreaga licitație

La prima vedere poate părea o chestiune birocratică. În realitate, diferența este uriașă.

O simplă înregistrare sanitar-veterinară reprezintă o evidență administrativă. În schimb, autorizația sanitar-veterinară presupune verificări la fața locului, condiții stricte de igienă, circuite alimentare, spații de preparare și depozitare conforme, precum și controale periodice.

Or, caietul de sarcini al licitației DGASPC Vâlcea prevedea expres că operatorii trebuie să dețină o unitate de preparare a hranei autorizată sanitar-veterinar.

Dacă această condiție nu a fost îndeplinită, atunci întrebarea devine una extrem de serioasă: cum au fost declarați câștigători operatorii economici?

Două firme și peste 21 de milioane de lei

Din datele oficiale ale procedurii rezultă că aproape întreaga alimentație a centrelor DGASPC Vâlcea a fost împărțită între două societăți.

DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL a obținut:

Lotul I – 8.948.324 lei;

Lotul III – 3.403.529 lei;

Lotul IV – 1.935.952 lei;

Lotul V – 1.561.252 lei;

în timp ce GALLO INVEST SRL a câștigat:

Lotul II – 5.748.246 lei.

În total, cele două firme au împărțit contracte de peste 21,5 milioane de lei pentru alimentația persoanelor aflate în grija statului.

DGASPC tace, CJ Vâlcea privește în altă parte

Potrivit Timpul de Vâlcea, reprezentanții DGASPC au transmis documente solicitate în baza Legii 544, însă nu și autorizațiile sanitar-veterinare despre care jurnaliștii susțin că nu există.

La fel de surprinzătoare este lipsa unei reacții din partea Consiliului Județean Vâlcea, instituția care finanțează DGASPC și care are obligația de a verifica modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Vorbim despre hrana unor categorii extrem de vulnerabile: persoane cu dizabilități, bătrâni și copii aflați în sistemul de protecție socială. Nu despre un contract oarecare.

Cine răspunde?

În acest moment există câteva întrebări la care opinia publică are dreptul să primească răspuns:

Au avut sau nu DACIA SERVICE CURTEA DE ARGEȘ SRL și GALLO INVEST SRL autorizațiile sanitar-veterinare cerute prin caietul de sarcini?

A verificat comisia de evaluare existența acestor documente?

Cine a semnat raportul procedurii?

Cine își asumă atribuirea contractelor dacă documentele obligatorii nu existau?

Au fost informate DSVSA, ANAP, Curtea de Conturi și celelalte instituții de control?

Până la clarificarea acestor aspecte, scandalul de la DGASPC Vâlcea riscă să se transforme într-unul dintre cele mai grave cazuri privind atribuirea contractelor publice din ultimii ani în județ. Pentru că, atunci când vorbim despre peste 21 de milioane de lei și despre hrana persoanelor care depind de stat pentru supraviețuire, orice suspiciune privind legalitatea procedurii trebuie verificată până la capăt.

Sursa informațiilor privind lipsa autorizațiilor sanitar-veterinare: publicația Timpul de Vâlcea, articolul „DGASPC – conducerea tace, contractele ilegale merg înainte, iar CJ închide ochii!”, publicat la 2 iunie 2026.