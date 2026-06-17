Hotel Olănești & Spa Medical vine cu prețuri reduse în luna iunie. Profită acum de oferta specială!

Hotel Olănești & Spa Medical lansează o ofertă atractivă pentru luna iunie, cu tarife reduse pentru toate persoanele care își doresc câteva zile de relaxare în stațiunea Băile Olănești. Oaspeții beneficiază de aceleași condiții excelente de cazare, servicii premium și facilități moderne, la un preț mai avantajos.

Locurile disponibile sunt limitate, motiv pentru care reprezentanții hotelului recomandă efectuarea rezervărilor din timp.

Rezervări:

📞 0799 600 119 / 0799 600 118

📧 [email protected]

Relaxare, sănătate și confort în inima stațiunii Băile Olănești

Cu o tradiție începută în 1990, Hotel Olănești & Spa Medical este una dintre cele mai apreciate unități de cazare din stațiune, oferind turiștilor un cadru ideal pentru odihnă, tratament și refacere.

Centrul SPA al hotelului pune la dispoziția clienților facilități moderne dedicate relaxării și revitalizării:

piscine cu apă dulce și apă sărată;

jacuzzi;

saună uscată;

cameră salină;

caldarium;

duș senzorial.

Bucătărie apreciată și servicii de calitate

În fiecare dimineață, turiștii se pot bucura de un mic dejun variat, servit atât în sistem bufet, cât și à la carte. Restaurantul hotelului oferă preparate din bucătăria tradițională și internațională, realizate din ingrediente proaspete și atent selecționate.

Poziție excelentă pentru explorarea zonei

Hotelul este amplasat în centrul stațiunii Băile Olănești, una dintre cele mai cunoscute destinații balneare din România, fiind situat la aproximativ 22 km de Călimănești, 20 km de Râmnicu Vâlcea și 107 km de Aeroportul Internațional Sibiu.

Luna iunie este momentul ideal pentru o escapadă de relaxare la Hotel Olănești & Spa Medical, acum la tarife promoționale. Rezervă-ți sejurul și bucură-te de confort, liniște și servicii de calitate la un preț special.