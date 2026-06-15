Gheorghe Dinculescu: Comuna Mălaia continuă să atragă investiții menite să modernizeze infrastructura locală

Comuna Mălaia continuă să atragă investiții menite să modernizeze infrastructura locală și să răspundă noilor cerințe privind protecția mediului. Printr-un proiect finanțat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), în satele Săliștea, Mălaia și Ciungetu vor fi instalate trei stații de încărcare pentru autovehicule electrice.

Fiecare stație va fi echipată cu câte trei puncte de încărcare, oferind posibilitatea alimentării simultane a mai multor vehicule. Investiția vine într-un moment în care numărul mașinilor electrice este în continuă creștere, iar necesitatea dezvoltării unei infrastructuri moderne devine tot mai evidentă.

Situată pe spectaculoasa Vale a Lotrului, comuna Mălaia este tranzitată anual de mii de turiști, iar noile facilități vor contribui la creșterea atractivității zonei și la susținerea turismului local.

„Ne dorim ca Mălaia să fie o comună modernă, adaptată cerințelor prezentului și viitorului. Acest proiect reprezintă un pas important pentru dezvoltarea localității și pentru susținerea mobilității verzi. Stațiile de încărcare vor fi utile atât locuitorilor, cât și turiștilor care aleg să viziteze Valea Lotrului cu autovehicule electrice. Continuăm să căutăm și să accesăm finanțări care aduc beneficii concrete comunității noastre”, a declarat primarul comunei Mălaia, Gheorghe Dinculescu.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de investiții derulate de administrația locală, care vizează modernizarea infrastructurii, eficiența energetică și creșterea calității vieții pentru cetățeni.

Prin implementarea celor trei stații de încărcare, Mălaia se aliniază tendințelor europene și naționale privind reducerea emisiilor poluante și încurajarea utilizării mijloacelor de transport nepoluante. Lucrările de montaj urmează să fie finalizate în perioada următoare, iar infrastructura va deveni disponibilă pentru utilizatori imediat după punerea în funcțiune.