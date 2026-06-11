joi, 11 iunie 2026

Furtuna a lovit Drăgășaniul! Acoperiș smuls de vânt, mașină avariată și gospodării inundate

Municipiul Drăgășani s-a aflat joi după-amiază sub efectele violente ale fenomenelor meteorologice care au măturat județul Vâlcea. Vântul puternic și ploile torențiale au provocat pagube în mai multe zone ale orașului, iar pompierii au fost chemați să intervină de urgență în mai multe situații critice.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea, echipajele Detașamentului de Pompieri Drăgășani au gestionat patru intervenții generate de vremea severă.

Cel mai spectaculos incident s-a produs la un bloc de locuințe, unde aproximativ 40 de metri pătrați din acoperiș au fost smulși de rafalele puternice de vânt și s-au prăbușit peste un autoturism parcat în apropiere. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită, însă mașina a suferit avarii importante.

Tot din cauza vântului, un cablu electric a fost rupt, existând riscul producerii unor accidente. Zona a fost securizată rapid, iar la fața locului au intervenit atât pompierii, cât și echipele distribuitorului de energie electrică.

Problemele au continuat și după trecerea vijeliei. Un subsol de bloc a fost inundat pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați, iar pompierii au fost mobilizați pentru evacuarea apei. De asemenea, pe strada Primăverii, o curte și o locuință au fost afectate de acumulările masive de apă, intervenția echipajelor fiind în desfășurare ore bune.

Autoritățile fac apel la cetățeni să manifeste prudență, să evite deplasările în zonele afectate de inundații și să se îndepărteze de construcțiile sau elementele care pot fi desprinse de vântul puternic.

Fenomenele meteo extreme au demonstrat încă o dată cât de vulnerabile pot deveni localitățile în fața naturii dezlănțuite, iar pompierii vâlceni rămân în teren pentru a limita efectele produse de vremea severă.