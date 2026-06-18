Fum toxic peste Râmnicu Vâlcea! Jandarmii au prins o femeie care ardea cabluri pentru recuperarea cuprului. 30.000 de lei amendă pentru arderea ilegală a cablurilor

joi, 18 iunie 2026

Fum toxic peste Râmnicu Vâlcea! Jandarmii au prins o femeie care ardea cabluri pentru recuperarea cuprului. 30.000 de lei amendă pentru arderea ilegală a cablurilor

Captură importantă realizată de jandarmii vâlceni în noaptea de 16 spre 17 iunie. O femeie de 29 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost surprinsă pe strada Alunului în timp ce incendia cabluri electrice pentru a recupera cuprul din interior, activitate care produce emisii toxice extrem de periculoase pentru sănătatea populației.

În apropierea focului, oamenii legii au găsit un recipient de cinci litri cu benzină, folosit pentru alimentarea arderii, precum și un sac plin cu alte cabluri pregătite pentru a fi incendiate. Fumul dens rezultat se ridica deasupra cartierului, afectând calitatea aerului și confirmând încă o dată ceea ce locuitorii din zonă reclamă de ani întregi.

Femeia le-a declarat jandarmilor că urmărea să extragă cuprul pentru a-l valorifica ulterior. Pentru fapta sa a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de lei, una dintre cele mai mari sancțiuni aplicate în astfel de situații.

Dincolo de acest caz punctual, episodul ridică o întrebare mult mai importantă: este vorba despre o faptă izolată sau doar vârful unui fenomen mult mai amplu?

De ani de zile, locuitorii din zonele Alunului, Morilor și Inătești reclamă existența unor activități repetate de ardere a cablurilor și deșeurilor. Mirosul de plastic ars și norii de fum care acoperă cartiere întregi nu apar din senin și nici nu pot fi explicați printr-un singur foc aprins ocazional.

În aceste condiții, intervenția Jandarmeriei demonstrează că fenomenul există și poate fi depistat atunci când există voință și prezență în teren. Tocmai de aceea, mulți vâlceni se întreabă ce au făcut în toți acești ani instituțiile care au atribuții directe în combaterea poluării?!

Cum se explică faptul că o patrulă de jandarmi a identificat rapid sursa fumului, în timp ce Garda de Mediu Vâlcea și Agenția pentru Protecția Mediului au susținut adesea că situația este dificil de documentat? Câte controale au fost efectuate în aceste zone și câți dintre cei care obțin profit din recuperarea ilegală a metalelor au fost identificați?

Prinderea femeii de pe strada Alunului este un semnal clar că problema există și că nu poate fi negată. Rămâne însă de văzut dacă autoritățile vor merge mai departe și vor descoperi întreaga rețea care alimentează acest fenomen sau dacă totul se va rezuma la sancționarea unui singur executant.

Pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea, adevărata miză nu este amenda de 30.000 de lei aplicată unei persoane, ci eliminarea unui fenomen care, de ani de zile, transformă anumite zone ale municipiului în surse permanente de poluare și îi obligă pe oameni să respire un aer tot mai greu.