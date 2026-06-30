marți, 30 iunie 2026

FOTO. Zona blocului Filipin din Râmnicu Vâlcea, complet modernizată. Alei refăcute, spații verzi și parcare reamenajată

Locuitorii din zona blocului Filipin, din municipiul Râmnicu Vâlcea, beneficiază de un spațiu urban complet modernizat, după finalizarea lucrărilor executate de Direcția de Administrare a Domeniului Public din cadrul Primăriei.

Intervențiile au vizat refacerea aleilor pietonale, unde pavajul afectat de rădăcinile arborilor a fost înlocuit pentru a asigura un acces mai sigur și mai confortabil. Totodată, au fost amenajate noi spații verzi, cu gazon, flori ornamentale și un sistem de irigații destinat întreținerii vegetației.

Schimbări importante au avut loc și în zona parcării, care a fost asfaltată și reorganizată. Locurile de parcare au fost redesenate și marcate pentru o utilizare mai eficientă a spațiului disponibil.

Proiectul a inclus și montarea de bănci, mobilier urban și stâlpi noi de iluminat, contribuind la îmbunătățirea aspectului general al cartierului și la crearea unui spațiu mai modern și mai primitor pentru locuitori.

Foto: seintamplainvalcea.ro