marți, 30 iunie 2026

FOTO | IPJ Vâlcea își întărește efectivele: 11 polițiști debutanți au fost repartizați în județ. O tânără va activa la Rutieră

Începând de luni, 29 iunie 2026, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea și-a mărit efectivele cu 11 agenți de poliție, proaspăt absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina.

Noii polițiști au fost repartizați în funcție de rezultatele obținute la absolvire și își vor desfășura activitatea în structurile de ordine publică din mediul urban și rural. Totodată, o tânără polițistă a fost încadrată în cadrul Serviciului Rutier Vâlcea.

În perioada următoare, agenții aflați la început de carieră vor parcurge etapa de tutelă profesională, urmând să lucreze alături de polițiști cu experiență pentru a-și însuși procedurile și responsabilitățile specifice muncii operative.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au transmis că noii colegi aduc un plus de energie și motivație instituției, subliniind că entuziasmul și dorința lor de a învăța vor contribui la consolidarea activității de menținere a ordinii și siguranței publice în județ.

„Le urăm bun venit în echipa IPJ Vâlcea, mult succes în carieră și le mulțumim că au ales să îmbrace cu onoare uniforma de polițist, dedicându-se unui scop nobil: protejarea și sprijinirea comunității”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.