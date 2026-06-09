miercuri, 10 iunie 2026

FOTO-DOVADĂ! Râmnicu Vâlcea, înghițit de fum sub privirile sefilor incompetenti de la Garda si Agenția de Mediu, Ștefan Păun și Alin Voicescu

Priviți cu atenție această fotografie. Nu este realizată într-un oraș industrial din Asia. Nu este o imagine dintr-o zonă afectată de incendii de vegetație și nici dintr-o regiune aflată în stare de alertă.

Este Râmnicu Vâlcea, în anul 2026.

Deasupra cartierelor orașului plutește un strat dens de fum care acoperă casele, străzile și clădirile. Imaginea surprinde perfect ceea ce mii de vâlceni reclamă de ani de zile: poluarea a devenit parte din peisajul cotidian, iar instituțiile care ar trebui să protejeze sănătatea publică par să privească neputincioase sau, mai grav, indiferente.

În timp ce locuitorii respiră aer încărcat cu particule toxice, directorul Gărzii de Mediu Vâlcea, liberalul Ștefan Păun, și directorul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Alin Voicescu, nu au reușit să ofere până acum o explicație convingătoare pentru episoadele repetate de poluare care afectează municipiul.

Orașul care se sufocă în fiecareszi

Locuitorii din zonele Alunului, Morilor, Inătești, Stolniceni și Copăcelu vorbesc de ani întregi despre arderea ilegală a cablurilor, plasticelor și altor deșeuri. Mirosul greu de cauciuc și plastic ars poate fi simțit uneori pe distanțe de kilometri, iar norii de fum sunt vizibili inclusiv din centrul municipiului.

Fotografia publicată astăzi demonstrează că fenomenul nu este o simplă impresie a cetățenilor. Fumul există. Se vede. Acoperă orașul. Intră în casele oamenilor și în plămânii copiilor.

Cu toate acestea, autoritățile de mediu continuă să vorbească despre monitorizări, proceduri și statistici.

Unde este Garda de Mediu si Politia?

Întrebarea pe care și-o pun tot mai mulți vâlceni este simplă: dacă fumul poate fi observat din orice punct înalt al municipiului, cum se face că nu poate fi identificată și sursa acestuia?

Este greu de crezut că persoane care desfășoară activități ilegale de ardere a deșeurilor pot opera ani de zile fără ca instituțiile statului să le descopere. Mai ales într-un oraș de dimensiunea Râmnicului.

Fie controalele sunt insuficiente, fie sancțiunile nu sperie pe nimeni, fie există o lipsă evidentă de interes pentru combaterea fenomenului. Oricare dintre variante reprezintă un eșec instituțional.

Agenția de Mediu: tăcere în fața unei probleme publice

La fel de discutabilă este și poziția Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea. În timp ce cetățenii reclamă probleme respiratorii, mirosuri insuportabile și episoade repetate de poluare, instituția care ar trebui să fie principalul avocat al calității aerului pare absentă din dezbaterea publică.

Vâlcenii au dreptul să știe ce respiră!

Au dreptul să știe câte controale au fost efectuate, câte amenzi au fost aplicate și cine sunt responsabilii pentru această situație.

Au dreptul să știe dacă aerul pe care îl respiră copiii lor respectă sau nu normele de sănătate publică.

O fotografie care spune mai mult decât o mie de comunicate

Imaginea surprinsă asupra municipiului este, poate, cea mai dură radiografie a modului în care instituțiile de mediu din Vâlcea și-au îndeplinit misiunea în ultimii ani.

În locul unui oraș curat și european, vedem un municipiu acoperit de o pâclă suspectă. În locul unor explicații clare, vedem tăcere. În locul unor rezultate concrete, vedem un fenomen care continuă nestingherit.

Până când Garda de Mediu Vâlcea și Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea vor demonstra contrariul prin acțiuni și rezultate măsurabile, această fotografie va rămâne o mărturie incomodă a unei realități pe care nimeni nu o mai poate ascunde: Râmnicu Vâlcea se sufocă, iar cei plătiți să protejeze mediul au obligația să ofere răspunsuri.

Tiberiu Pîrnău