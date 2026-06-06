sâmbătă, 6 iunie 2026

Fostul primar al comunei Vlădești, Sorin Ghiță, a încetat din viață

Comunitatea din Vlădești este în doliu după trecerea în neființă a inginerului Sorin Ghiță, care s-a stins din viață în dimineața zilei de 6 iunie 2026, la vârsta de 75 de ani.

Potrivit informațiilor disponibile, fostul edil se confrunta de mai multe luni cu o afecțiune gravă, un cancer pancreatic descoperit într-un stadiu avansat, boala având o evoluție rapidă.

Sorin Ghiță a condus administrația locală din Vlădești în perioada 2006–2018, fiind ales din partea PSD. După încheierea mandatului de primar, a rămas activ în viața publică locală, iar în anul 2024 a fost ales consilier local pe listele PNL.

Absolvent al Universitatea Politehnica din București, Sorin Ghiță a fost o prezență cunoscută în spațiul public vâlcean timp de mai multe decenii, activând atât în administrație, cât și în mediul economic.

Născut la 29 iunie 1950, fostul primar lasă în urmă o carieră îndelungată în slujba comunității și numeroase amintiri pentru cei care l-au cunoscut.

Trupul neînsuflețit va fi depus la capela Bisericii din Vlădești, unde cei care doresc îi pot aduce un ultim omagiu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!