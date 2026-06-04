joi, 4 iunie 2026

Florix Residence: Complex rezidențial privat cu locuințe moderne și acces securizat

Piața imobiliară din Vâlcea continuă să se dezvolte, iar unul dintre proiectele care atrag atenția cumpărătorilor este Florix Residence, un complex privat din comuna Budesti, care propune locuințe moderne, cu suprafețe generoase și facilități adaptate nevoilor unei familii.

Potrivit dezvoltatorului, casele sunt construite într-un ansamblu rezidențial securizat, cu acces controlat prin bariere și monitorizare video, oferind viitorilor proprietari un plus de siguranță și confort.

Casă spațioasă, gândită pentru întreaga familie

Modelul prezentat în oferta Florix Residence are o suprafață totală de aproximativ 169 mp, dispusă pe două niveluri (P+1), și include:

3 dormitoare spațioase;

3 băi complet utilate;

living generos și luminos;

bucătărie separată;

cameră tip birou, ideală pentru activități de tip work-from-home;

dressing;

două balcoane și o terasă de 20 mp;

curte proprie.

La parter se regăsesc livingul, bucătăria, biroul și o baie, iar etajul este destinat zonei de odihnă, cu trei dormitoare, dressing și două băi.

Siguranță și intimitate

Unul dintre punctele forte ale proiectului este caracterul privat al ansamblului rezidențial. Conform informațiilor publicate de dezvoltator, complexul beneficiază de: acces securizat cu bariere; monitorizare video; străzi private;

vecinătate restrânsă și selectă.

Aceste facilități sunt tot mai căutate de familiile care își doresc un mediu liniștit și sigur pentru creșterea copiilor.

Prețuri

Prețul unei locuințe din cadrul Florix Residence este:

148.000 euro fără TVA

179.080 euro TVA inclus

Raportat la suprafața construită de aproape 169 mp, locuința se încadrează în segmentul rezidențial destinat familiilor care caută spațiu, confort și acces la facilități moderne.

Date de contact

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la:

📞 0786 158 121

📞 0742 506 756

De asemenea, detalii despre proiect sunt disponibile pe site-ul oficial al companiei: florixconstruct.ro⁠

Florix Residence se adresează celor care își doresc o locuință modernă într-un complex privat, cu accent pe siguranță, funcționalitate și confortul vieții de familie.