FITOS 2026 zguduie Vâlcea: 6,2 tone de azotat de amoniu depozitate ilegal și 7 dosare penale deschise de Poliție

joi, 11 iunie 2026

FITOS 2026 zguduie Vâlcea: 6,2 tone de azotat de amoniu depozitate ilegal și 7 dosare penale deschise de Poliție

O amplă acțiune desfășurată de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea a scos la iveală o situație alarmantă în mai multe localități din județ. În urma controalelor efectuate în cadrul Planului Național de Acțiune „FITOS 2026”, oamenii legii au descoperit tone de substanțe periculoase depozitate necorespunzător, pesticide expirate și activități desfășurate în afara cadrului legal.

Rezultatele verificărilor sunt de natură să ridice serioase semne de întrebare cu privire la modul în care anumite firme gestionează produse care pot reprezenta un pericol major atât pentru sănătatea populației, cât și pentru mediul înconjurător.

Descoperire șocantă: 6.200 de kilograme de azotat de amoniu, ținute în condiții necorespunzătoare

Potrivit informațiilor furnizate de IPJ Vâlcea, polițiștii au identificat și indisponibilizat aproximativ 6,2 tone de azotat de amoniu depozitate în condiții care nu respectau prevederile legale.

Azotatul de amoniu este o substanță utilizată pe scară largă în agricultură ca îngrășământ, însă manipularea și depozitarea sa necorespunzătoare pot genera riscuri majore. În trecut, astfel de substanțe au fost asociate cu accidente grave și explozii devastatoare în diferite zone ale lumii.

Pe lângă cantitatea impresionantă de azotat de amoniu, oamenii legii au mai ridicat:

80 de kilograme și 22 de litri de produse pentru protecția plantelor expirate;

3,3 kilograme de îngrășăminte expirate;

150 de mililitri de insecticid expirat.

Controale în Râmnicu Vâlcea și alte patru localități

Acțiunile de verificare s-au desfășurat în municipiul Râmnicu Vâlcea și în localitățile Slătioara, Tetoiu, Olanu și Budești.

Anchetatorii au constatat multiple nereguli privind depozitarea substanțelor periculoase, comercializarea unor produse expirate și desfășurarea unor activități fără respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Deși IPJ Vâlcea nu a făcut publice numele operatorilor economici vizați, amploarea constatărilor sugerează că problemele descoperite nu sunt simple abateri administrative, ci situații care au atras inclusiv răspunderea penală.

Șapte dosare penale și amenzi de 20.000 de lei

Consecințele controalelor sunt semnificative.

Polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare totală de 20.000 de lei și au întocmit nu mai puțin de șapte dosare penale.

Cercetările vizează infracțiuni precum:

nesupravegherea și neasigurarea depozitelor de deșeuri și substanțe periculoase;

nerespectarea obligațiilor privind depozitarea îngrășămintelor chimice și a produselor de protecție a plantelor;

neeliminarea substanțelor și preparatelor periculoase devenite deșeuri;

exercitarea fără drept a unor activități sau profesii.

Dosarele sunt instrumentate sub coordonarea unităților de parchet competente.

O problemă care depășește simpla încălcare a legii

Cazul relevă o realitate îngrijorătoare: în județul Vâlcea continuă să existe operatori economici care tratează cu superficialitate gestionarea unor substanțe ce pot avea efecte grave asupra sănătății publice și mediului.

Faptul că polițiștii au găsit peste șase tone de azotat de amoniu depozitate necorespunzător și au deschis șapte dosare penale arată că nu este vorba despre simple neglijențe birocratice, ci despre situații cu potențial de risc ridicat.

Anchetele continuă, iar la finalizarea acestora autoritățile urmează să stabilească toate responsabilitățile și măsurile legale care se impun. Pentru moment, amploarea descoperirilor reprezintă unul dintre cele mai importante rezultate ale controalelor desfășurate în județ în domeniul substanțelor periculoase și al produselor fitosanitare.