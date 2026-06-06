Festivitate de absolvire la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae" din Râmnicu Vâlcea

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, marți, 2 iunie, la Sala „Iosif Episcopul" din cadrul Centrului Eparhial a avut loc festivitatea „Ultimul clopoțel”, dedicată absolvenților promoției 2022–2026 din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae" din Râmnicu Vâlcea.

În deschiderea evenimentului, părintele profesor doctor Florin Tudorescu, directorul instituției de învățământ, a adresat un cuvânt de felicitare absolvenților, evidențiind importanța formării teologice și responsabilitatea pe care aceștia o au în continuarea parcursului lor educațional și spiritual. Totodată, a apreciat rezultatele obținute de elevi și implicarea cadrelor didactice în procesul de formare a tinerilor.

Festivitatea a reunit reprezentanți ai Centrului Eparhial, P. C. Pr. Prof. Vasile Chima, consilierul Sectorului Învățământ și Activități cu Tineretul, cadre didactice, elevi, părinți și invitați, constituindu-se într-un prilej de recunoștință și reflecție asupra misiunii formative a școlii teologice.

Părintele director a adresat un cuvânt de bun venit și de apreciere pentru întreaga activitate a celor două clase care își încheie parcursul liceal, mulțumind Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Varsanufie pentru tot sprijinul acordat, tuturor cadrelor didactice, pentru implicarea desăvârșită în formarea tinerilor elevi seminariști, dar și tuturor părinților prezenți pentru frumoasa colaborare pe care au avut-o în cei patru ani de studiu cu instituția de învățământ teologic vâlcean.

În continuare s-a strigat catalogul pentru ultima dată iar absolvenților le-au fost înmânate diplomele de absolvire de către diriginții celor două clase terminale, P. C. Pr. Prof. Dr. Dumitru Codruț Scurtu (dirigintele clasei a XII-a A, Teologie Pastorală) și Prof. Gabriela Misailescu (dirigintele clasei a XII-a B, Științe Sociale).

În continuarea momentului festiv s-a dat cuvântul celor doi șefi de promoție ai claselor terminale, care și-au exprimat recunoștința față de Dumnezeu, față de ierarhul locului, profesori și părinți, pentru sprijinul, îndrumarea și dragostea primite de-a lungul celor patru ani de formare.

Festivitatea s-a încheiat prin intonarea imnului academic ,,Gaudeamus igitur” iar părintele director a invitat pe toți cei prezenți pe esplanada Catedralei Arhiepiscopale pentru o fotografie de grup menită a păstra de-alungul anilor atmosfera plină de emoție și speranță, sub semnul recunoștinței pentru anii petrecuți în cadrul Seminarului Teologic Ortodox din Râmnicu Vâlcea, exprimând totodată încrederea că absolvenții vor purta mai departe, în viață și în slujirea lor, valorile credinței ortodoxe, ale culturii teologice și ale responsabilității creștine dobândite în această prestigioasă instituție de învățământ teologic.