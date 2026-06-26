FAMILIE CU DOI COPII MICI, LĂSATĂ FĂRĂ APĂ ÎNTR-UN CARTIER DIN BUJORENI. Acuzații grave la adresa lui Bebe Marinescu, dezvoltator imobiliar

vineri, 26 iunie 2026

FAMILIE CU DOI COPII MICI, LĂSATĂ FĂRĂ APĂ ÎNTR-UN CARTIER DIN BUJORENI. Acuzații grave la adresa lui Bebe Marinescu, dezvoltator imobiliar

O situație care ridică serioase semne de întrebare se petrece într-un cartier rezidențial din comuna Bujoreni, județul Vâlcea, unde o familie susține că a rămas fără alimentare cu apă de aproape trei zile, în condițiile în care în locuință trăiesc doi copii minori, unul de doar 10 luni, iar celălalt în vârstă de 4 ani.

Potrivit Roxanei Predescu, dezvoltatorul imobiliar al cartierului, Bebe Marinescu, le-ar fi solicitat proprietarilor plata unei sume de 13.000 de lei, despre care afirmă că reprezintă așa-zise pierderi de apă din rețeaua comună. Femeia spune însă că a cerut explicații și documente justificative privind modul de calcul al acestei sume, fără a primi dovezi care să poată fi verificate.

Mai mult, aceasta susține că familia a încercat să achite consumul propriu de apă înregistrat de contor, solicitând efectuarea plății prin transfer bancar, însă plata nu ar fi fost acceptată în condițiile propuse, iar alimentarea cu apă ar fi fost întreruptă.

„Nu dorim decât ca situația să fie soluționată legal și să avem din nou acces la apă”, afirmă Roxana Predescu, care consideră că măsura este una abuzivă și afectează în primul rând copiii familiei.

În încercarea de a-și apăra drepturile, familia spune că a sesizat instituțiile competente și a pus la dispoziția acestora documente pe care le consideră relevante pentru cauză. Totodată, prin intermediul avocatului, a fost depusă o cerere de ordonanță președințială, prin care se solicită reluarea de urgență a furnizării apei până la clarificarea litigiului.

Cazul ridică întrebări importante privind modul în care sunt administrate utilitățile în unele ansambluri rezidențiale private și dacă un dezvoltator poate condiționa accesul la un serviciu esențial de plata unor sume contestate de proprietari.

Ziarul de Vâlcea va publica un punct de vedere al dezvoltatorului implicat si raspunsurile autorităților competente, pentru a prezenta poziția tuturor părților: Apavil, Protecția Consumatorilor, Antifrauda, IPJ Valcea etc. Dacă acuzațiile se confirmă, situația poate ridica probleme serioase privind respectarea drepturilor consumatorilor și accesul la un serviciu indispensabil, mai ales atunci când sunt afectați copii de vârstă foarte mică. Ziarul de Vâlcea monitorizeaza cazul in continuare.