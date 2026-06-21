Familia bărbatului decedat la Vaideeni vorbește pentru prima dată: „A încercat doar să se apere”

luni, 22 iunie 2026

Familia bărbatului decedat la Vaideeni vorbește pentru prima dată: „A încercat doar să se apere”

Familia bărbatului de 55 de ani care și-a pierdut viața sâmbătă seara, la Vaideeni, după un conflict izbucnit între mai multe persoane, contestă varianta potrivit căreia acesta ar fi fost agresorul. Rudele susțin că victima a încercat să evite scandalul și să se apere.

Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul ar fi căzut după ce a fost împins de un tânăr de 32 de ani, lovindu-se cu capul de asfalt. Deși a fost transportat la spital, medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Sora victimei, Măriuța Ilie, afirmă că incidentul ar fi pornit de la o glumă care a deranjat unul dintre participanți.

„Fratele meu a vrut să plece. A luat o lopată doar ca să se apere, iar apoi o a treia persoană l-ar fi lovit cu un șut în piept, proiectându-l cu capul de asfalt. Din ce am înțeles, imaginile surprind lovitura, nu și vreo agresiune din partea lui”, a declarat aceasta.

Drama familiei este cu atât mai mare cu cât bărbatul își pierduse în urmă cu câțiva ani și unul dintre fii într-un accident rutier.

Între timp, nepoata victimei a transmis un mesaj emoționant în care vorbește despre o pierdere „nedreaptă și greu de acceptat”.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, iar procurorii urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia și responsabilitatea fiecărei persoane implicate. Necropsia va clarifica oficial cauza decesului.