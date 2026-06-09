EXCLUSIV | REȚEAUA CONSULTANȚEI DIN UMBRA FONDURILOR EUROPENE. Cum a ajuns Etius Popescu, fostul soț al directoarei de la CJ Vâlcea, să controleze trei firme cu aproape 400 de contracte publice

marți, 9 iunie 2026

EXCLUSIV | REȚEAUA CONSULTANȚEI DIN UMBRA FONDURILOR EUROPENE. Cum a ajuns Etius Popescu, fostul soț al directoarei de la CJ Vâlcea, să controleze trei firme cu aproape 400 de contracte publice

O coincidență care merită analizată

În ultimii ani, milioane de euro din fonduri europene au intrat în județul Vâlcea prin intermediul primăriilor, al asociațiilor de dezvoltare și al instituțiilor publice locale. În spatele acestor proiecte există însă o industrie mai puțin vizibilă, dar extrem de profitabilă: consultanța pentru fonduri europene, elaborarea documentațiilor, managementul proiectelor și verificarea tehnică a investițiilor.

În centrul acestei industrii locale apare constant numele lui Etius Roland Popescu, un consultant cunoscut în mediul administrativ vâlcean și, totodată, fostul soț al Andreei Popescu, director al Direcției Fonduri Europene din cadrul Consiliului Județean Vâlcea.

Investigația Ziarului de Vâlcea a identificat o situație cel puțin neobișnuită: Etius Popescu controlează simultan trei firme care activează în exact același domeniu și care au acumulat împreună aproape 400 de contracte și achiziții directe din bani publici.

Nu vorbim despre o singură societate comercială. Vorbim despre o adevărată rețea de firme care, de ani de zile, lucrează aproape exclusiv cu administrații publice locale.

Trei firme, același beneficiar real

Documentele oficiale arată că Etius Popescu este asociat și administrator la EAP CONSULTING SRL, asociat unic și administrator la ETIAN CONSULT SRL și asociat unic și administrator la E.D.C. PROSPICIO SRL.

Cele trei societăți au obiecte de activitate similare, activează în zona consultanței tehnice și a proiectelor publice și sunt conectate prin aceeași persoană.

Mai mult, EAP CONSULTING și ETIAN CONSULT au funcționat la aceeași adresă din municipiul Râmnicu Vâlcea, pe strada Regina Maria, în același bloc. Același număr de telefon apare în documentele oficiale ale firmelor, iar conexiunile dintre acestea sunt evidente.

Practic, atunci când analizăm piața consultanței pentru proiecte publice din Vâlcea, descoperim că în spatele mai multor denumiri comerciale se află aceeași persoană.

Primăriile care apar obsesiv în portofoliul firmelor

Analiza contractelor publicate în SICAP relevă un fenomen interesant.

Aceleași administrații locale apar în mod repetat în portofoliul tuturor celor trei firme: Orlești, Budești, Copăceni, Popești, Fârtățești, Păușești-Măglași, Golești, Băile Olănești.

Numele acestor primării se repetă constant de la o societate la alta.

În timp ce EAP CONSULTING primește contracte pentru verificări tehnice, strategii de dezvoltare sau dosare de finanțare, ETIAN CONSULT obține contracte pentru studii de fezabilitate și proceduri de achiziții, iar E.D.C. PROSPICIO câștigă contracte de management de proiect și consultanță pentru implementare.

La prima vedere, contractele sunt diferite.

Privite în ansamblu însă, ele alcătuiesc o imagine care ridică întrebări serioase privind concentrarea serviciilor de consultanță publică în mâinile aceluiași grup de interese economice.

Contracte după contracte, an după an

Doar în primele luni ale anului 2026, EAP CONSULTING a încasat bani de la Orlești, Fârtățești, Popești, Copăceni, Budești, Lăpușata, Măteești, Stănești și Scundu.

În paralel, ETIAN CONSULT a continuat să obțină contracte pentru studii de fezabilitate și servicii de organizare a procedurilor de achiziție publică.

În aceeași perioadă, E.D.C. PROSPICIO a semnat contracte de zeci și sute de mii de lei pentru servicii de management al proiectelor și consultanță.

Datele publice arată că cele trei firme au acumulat împreună aproape 400 de contracte publice.

Pentru multe companii locale, obținerea unui contract public reprezintă un succes.

Pentru firmele lui Etius Popescu, contractele publice par să reprezinte regula.

Profituri impresionante cu unu sau zero angajați

Poate cel mai surprinzător aspect al întregii povești este raportul dintre dimensiunea firmelor și profitabilitatea acestora.

EAP CONSULTING a raportat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 660.000 lei și un profit net de peste 390.000 lei.

ETIAN CONSULT a declarat venituri de aproape 500.000 lei și profit de peste 88.000 lei.

E.D.C. PROSPICIO a raportat o cifră de afaceri de aproape 500.000 lei și un profit de peste 160.000 lei.

În total, cele trei firme au generat într-un singur an profituri cumulate de peste 639.000 lei.

Cu toate acestea, în multe situații societățile figurează cu un singur angajat sau chiar fără angajați declarați.

Desigur, legea permite utilizarea colaboratorilor și subcontractorilor, iar acest model de afaceri nu este ilegal.

Însă dimensiunea contractelor raportată la structura firmelor ridică întrebări legitime despre modul concret în care sunt realizate toate aceste servicii.

Rolul fondurilor europene

Adevărata miză nu o reprezintă însă contractele individuale.

Miza este reprezentată de fondurile europene.

Majoritatea serviciilor prestate de firmele lui Etius Popescu sunt legate direct de proiecte finanțate din fonduri europene sau de pregătirea unor asemenea investiții: strategii de dezvoltare locală, studii de fezabilitate, dosare de finanțare, management de proiect, verificări tehnice, rapoarte de durabilitate.

Toate acestea reprezintă etape esențiale în accesarea banilor europeni.

Iar în centrul acestui ecosistem administrativ se află și Direcția Fonduri Europene din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, instituție condusă de Andreea Popescu, fostă soție a lui Etius Popescu.

Trebuie precizat foarte clar că investigația nu identifică dovezi privind existența unui conflict de interese și nu formulează acuzații de natură penală.

Însă legătura dintre cele două persoane este una de interes public evident, în contextul în care unul dintre foștii soți controlează firme care prosperă din proiecte publice, iar celălalt ocupă una dintre cele mai importante funcții din domeniul fondurilor europene la nivel județean.

O piață controlată de câțiva jucători?

Mai mulți primari și funcționari consultați de Ziarul de Vâlcea susțin, neoficial, că piața consultanței pentru fonduri europene din județ este dominată de un număr foarte mic de persoane și firme.

În multe cazuri, aceiași consultanți apar la elaborarea proiectelor, la verificarea documentațiilor, la implementare și ulterior la raportările către finanțatori.

Această concentrare nu este ilegală.

Dar ea ridică problema concurenței reale și a accesului altor firme la contractele finanțate din bani publici.

Întrebările care rămân fără răspuns

Cum se explică faptul că aceleași administrații locale lucrează constant cu firmele controlate de Etius Popescu?

Care este valoarea totală a contractelor obținute de cele trei societăți în ultimii zece ani?

Câte proiecte europene din județ au fost realizate cu implicarea directă sau indirectă a acestora?

Există situații în care aceeași investiție publică a generat contracte pentru mai multe dintre firmele aflate sub controlul aceleiași persoane?

Și, poate cea mai importantă întrebare: este vorba doar despre competență profesională și experiență acumulată în timp sau despre existența unei rețele de relații care facilitează accesul privilegiat la contractele publice?

Până la apariția unor răspunsuri oficiale, un lucru este cert: în județul Vâlcea, puține persoane au reușit să construiască un mecanism de afaceri atât de extins în jurul fondurilor europene precum Etius Popescu. Iar dimensiunea acestei rețele justifică pe deplin interesul public și necesitatea unei transparențe totale privind atribuirea contractelor finanțate din bani publici.

Primăria / UAT EAP CONSULTING (lei) ETIAN CONSULT (lei) E.D.C. PROSPICIO (lei) Total identificat (lei) Orlești 12.000 130.000 + 20.000 = 150.000 72.000 + 115.375,60 = 187.375,60 349.375,60 Copăceni 17.760,38 + 44.000 = 61.760,38 140.000 + 30.000 = 170.000 163.124,55 + 82.529,33 = 245.653,88 477.414,26 Budești 17.870,73 30.000 + 28.800 = 58.800 164.448,48 + 82.662,97 = 247.111,45 323.782,18 Fârtățești 6.000 130.000 + 31.933 + 36.000 = 197.933 - 203.933 Popești 30.000 + 7.634,25 = 37.634,25 20.000 70.000 127.634,25 Păușești-Măglași - - 42.000 42.000 Golești - - 72.000 72.000 Băile Olănești 24.938,55 - - 24.938,55 Lăpușata 7.634,25 - - 7.634,25 Măteești 7.634,25 - - 7.634,25 Stănești 7.634,25 - - 7.634,25 Scundu 12.723,75 - - 12.723,75

TOPUL beneficiarilor

Loc Primărie Total contracte identificate 1 Copăceni 477.414 lei 2 Orlești 349.376 lei 3 Budești 323.782 lei 4 Fârtățești 203.933 lei 5 Popești 127.634 lei 6 Golești 72.000 lei 7 Păușești-Măglași 42.000 lei 8 Băile Olănești 24.939 lei 9 Scundu 12.724 lei 10 Lăpușata 7.634 lei 11 Măteești 7.634 lei 12 Stănești 7.634 lei

Doar din contractele identificate până acum, firmele controlate de Etius Popescu au încasat aproape 1,66 milioane lei de la primăriile din Vâlcea menționate mai sus. Cei mai importanți clienți sunt Copăceni (477.000 lei), Orlești (349.000 lei) și Budești (324.000 lei), administrații care apar în mod repetat în portofoliul tuturor celor trei firme.

Tiberiu Pirnau