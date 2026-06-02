EXCLUSIV. Inginerii Sorin și Marius Neagoe de la AJVPS Valcea, sancționați de Garda Forestieră. Poliția verifică dacă au continuat să vâneze fără permise valabile

Noi informații explozive zguduie din temelii conducerea AJVPS Vâlcea. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea din surse apropiate anchetei, inginerii Sorin Neagoe și Marius Neagoe, două dintre cele mai influente persoane din structura tehnică a asociației, ar fi fost sancționați de Garda Forestieră în urma unor controale care au scos la iveală nereguli extrem de grave privind gestionarea activității cinegetice.

Sursele noastre susțin că măsurile dispuse au vizat inclusiv reținerea permiselor de vânătoare ale celor doi, după ce inspectorii ar fi constatat raportări considerate neconforme cu realitatea, dispariția unor crotalii de identificare și existența unor suspiciuni privind recoltarea unor exemplare de căprior peste cotele aprobate prin planul anual de vânătoare.

Dacă aceste informații vor fi confirmate oficial, vorbim despre una dintre cele mai grave situații întâlnite în ultimii ani în domeniul cinegetic din județul Vâlcea.

Crotalii dispărute și raportări contestate

Potrivit specialiștilor din domeniu, fiecare exemplar recoltat legal trebuie identificat printr-o crotalie unică, document care permite urmărirea și verificarea trasabilității animalului împușcat. Dispariția unor astfel de crotalii reprezintă un aspect deosebit de grav și ridică întrebări legitime cu privire la modul în care au fost gestionate exemplarele recoltate.

În același timp, sursele noastre vorbesc despre neconcordanțe între situațiile raportate către autorități și realitatea constatată în teren, aspecte care au atras atenția inspectorilor Gărzii Forestiere.

Suspiciuni privind depășirea cotelor de recoltă

Una dintre cele mai sensibile probleme identificate în timpul verificărilor ar viza împușcarea unor exemplare de căprior peste numărul aprobat prin planul de vânătoare.

În sistemul cinegetic, cotele de recoltă sunt stabilite anual și au rolul de a proteja echilibrul populațiilor de animale sălbatice. Orice depășire a acestora poate genera consecințe administrative, contravenționale sau chiar penale, în funcție de circumstanțele concrete constatate de organele abilitate.

Dosar penal în lucru

Partea cea mai gravă a scandalului abia acum începe.

Potrivit informațiilor intrate în posesia redacției, Poliția desfășoară verificări într-un dosar penal care urmărește să stabilească dacă Sorin Neagoe și Marius Neagoe ar fi continuat să participe la partide de vânătoare după reținerea sau suspendarea dreptului de a exercita activități cinegetice.

Anchetatorii încearcă să clarifice dacă cei doi au respectat măsurile dispuse de autoritățile competente sau dacă, dimpotrivă, au continuat să desfășoare activități de vânătoare în lipsa documentelor necesare.

În acest moment, este important de precizat că verificările sunt în desfășurare, iar eventualele răspunderi penale pot fi stabilite doar de organele judiciare competente.

Presiune tot mai mare asupra conducerii AJVPS Vâlcea

Acest nou episod se adaugă unei serii de acuzații care au zguduit în ultimele luni AJVPS Vâlcea: suspiciuni privind gestionarea hranei pentru vânat, controverse legate de autorizațiile de vânătoare, acuzații privind folosirea angajaților în interes privat și sesizări privind modul de administrare a fondurilor cinegetice.

Tot mai mulți membri ai asociației solicită intervenția instituțiilor de control și efectuarea unui audit complet asupra activității desfășurate în ultimii ani.

Dacă informațiile privind sancțiunile dispuse de Garda Forestieră și verificările penale aflate în curs se confirmă, cazul Sorin și Marius Neagoie riscă să devină unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri din istoria AJVPS Vâlcea, cu implicații care ar putea depăși cu mult granițele unei simple asociații de vânătoare.