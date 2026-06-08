EXCLUSIV. Cum se transformă un cartier de case în zonă de blocuri. Proiectul imobiliar al lui Vasi Neacșu ridică noi semne de întrebare la Râmnicu Vâlcea

marți, 9 iunie 2026

EXCLUSIV. Cum se transformă un cartier de case în zonă de blocuri. Proiectul imobiliar al lui Vasi Neacșu ridică noi semne de întrebare la Râmnicu Vâlcea

În timp ce Primăria Râmnicu Vâlcea vorbește despre dezvoltare urbană și echilibru între interesele comunității și cele ale investitorilor, în spatele gardurilor unei zone liniștite de case de lângă Spitalul Vechi se desfășoară una dintre cele mai controversate investiții imobiliare din ultimii ani.

Ziarul de Vâlcea a scris încă din luna februarie despre intenția afaceristului Vasi Neacșu de a construi blocuri într-un cartier format aproape exclusiv din locuințe individuale. Astăzi, proiectul nu mai este o simplă intenție. Panoul oficial de șantier confirmă că autorizația a fost emisă, iar lucrările au început.

Întrebarea este însă alta: cum a ajuns o zonă de case să fie transformată într-un pol de dezvoltare imobiliară intensivă și cine răspunde pentru efectele asupra comunității?

Autorizație emisă discret, lucrări începute fără dezbatere publică

Potrivit panoului de șantier amplasat pe terenul din strada Profesor Constantin Gibescu nr. 15, beneficiarul investiției este Întreprinderea Individuală Neacșu C. Vasile.

Proiectul poartă denumirea aparent banală de „Construire locuințe colective și împrejmuire teren”, însă imaginea afișată pe panou arată clar că nu este vorba despre o simplă casă sau o construcție modestă.

Autorizația de construire nr. 941/40676 din 12 decembrie 2025, emisă de Primăria Râmnicu Vâlcea, permite realizarea unui ansamblu compus din două corpuri de clădire, lucrările fiind începute la data de 6 februarie 2026 și urmând să se finalizeze în februarie 2029.

Proiectantul general este SC ASSAD SRL, iar antreprenorul general este SC CRISIL CONSTRUCT SRL.

Nimic ilegal la prima vedere. Dar legal nu înseamnă întotdeauna și oportun.

Un milion de euro investiți în terenuri. Coincidență sau strategie?

Potrivit informațiilor obținute anterior de Ziarul de Vâlcea, terenul pe care se ridică proiectul a fost constituit printr-o serie de achiziții succesive de la mai mulți proprietari.

Surse din piața imobiliară locală estimează că valoarea totală a terenurilor cumpărate de Vasi Neacșu s-ar apropia de un milion de euro.

Nu discutăm despre o investiție accidentală. Totul indică existența unei strategii bine gândite de consolidare a unei suprafețe suficient de mari pentru a permite dezvoltarea unui proiect imobiliar de anvergură.

Întrebarea legitimă este dacă administrația locală a privit acest proces doar ca pe o investiție privată sau a analizat și consecințele asupra zonei.

Cartier de case sau viitor cartier de blocuri?

Locuitorii din zonă se întreabă deja dacă acesta este doar începutul.

Pentru că experiența ultimilor ani arată că odată ce apare primul bloc într-o zonă de case, apar și al doilea, și al treilea, iar caracterul urbanistic al cartierului se schimbă ireversibil.

Astăzi se construiesc două corpuri de clădire.

Mâine, alți proprietari pot solicita aceleași reglementări și aceleași derogări urbanistice.

În câțiva ani, ceea ce era un cartier aerisit de locuințe individuale poate deveni o zonă cu densitate ridicată, trafic intens și deficit cronic de parcări.

Aceasta este adevărata miză a proiectului.

Prieteniile din Primărie și suspiciunile care persistă

În mediul local se vorbește de ani de zile despre relațiile apropiate dintre Vasi Neacșu și persoane influente din administrația municipală.

Tocmai lipsa de transparență a Primăriei alimentează suspiciunile.

De ce nu au fost prezentate public toate documentele relevante?

De ce nu există o dezbatere reală cu locuitorii afectați?

De ce află oamenii dimensiunea proiectului abia după ce utilajele intră pe teren?

Întrebări la care Primăria trebuie să răspundă

Pentru a elimina orice suspiciune, administrația locală ar trebui să facă publice:

indicatorii urbanistici aprobați (POT și CUT);

numărul exact de apartamente;

numărul locurilor de parcare prevăzute;

studiile de însorire;

avizele care au stat la baza autorizării;

analiza impactului asupra traficului și infrastructurii zonei.

În lipsa acestor informații, cetățenii sunt puși în fața faptului împlinit.

Cazul Neacșu – simptomul unei probleme mai mari

În realitate, miza depășește cu mult persoana lui Vasi Neacșu.

Cazul scoate la lumină o problemă care afectează întreg municipiul: transformarea treptată a cartierelor de case în zone de blocuri, fără o strategie clară și fără consultarea reală a comunității.

În ultimii ani, Râmnicul a devenit un adevărat paradis al dezvoltatorilor imobiliari. Blocurile apar între case, spațiile verzi dispar, iar infrastructura rămâne aproape aceeași.

Câștigători sunt investitorii.

Perdanții riscă să fie locuitorii care au cumpărat case într-o zonă liniștită și care se trezesc peste noapte cu ferestrele unui bloc la câțiva metri de curte.

Din punct de vedere juridic, existența unei autorizații de construire creează prezumția de legalitate.

Ziarul de Vâlcea va solicita în perioada următoare întreaga documentație care a stat la baza autorizării proiectului și va continua investigația.