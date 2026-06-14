EXCLUSIV / Cristian Jianu, fostul director APAVIL, și rețeaua contractelor publice: AVACOM SRL a explodat financiar în ultimii ani. Cum a ajuns firma lui Jianu la afaceri de MILIOANE DE EURO din bani publici

luni, 15 iunie 2026

EXCLUSIV / Cristian Jianu, fostul director APAVIL, și rețeaua contractelor publice: AVACOM SRL a explodat financiar în ultimii ani. Cum a ajuns firma lui Jianu la afaceri de MILIOANE DE EURO din bani publici

În județul Vâlcea există numeroase firme care încearcă ani la rând să obțină contracte publice, însă puține reușesc să cunoască ascensiunea spectaculoasă înregistrată de AVACOM SRL, societate controlată de fostul director al APAVIL, Cristian Jianu. Cu un capital social de numai 200 de lei și sediul într-un apartament din Râmnicu Vâlcea, compania a ajuns să deruleze contracte importante cu administrații locale și instituții publice din județ, înregistrând cifre de afaceri care depășesc 15 milioane de lei anual.

Povestea AVACOM este una care ridică numeroase semne de întrebare. Firma activează în domeniul consultanței tehnice și ingineriei, însă deține nu mai puțin de 73 de coduri CAEN autorizate, care îi permit să desfășoare activități dintre cele mai diverse, de la proiectare și consultanță, până la construcții de drumuri, rețele de utilități, clădiri, instalații și alte lucrări de infrastructură. Practic, societatea pare pregătită să participe la aproape orice tip de procedură finanțată din bani publici.

Datele financiare arată că AVACOM a trecut printr-o dezvoltare explozivă în ultimii ani. Dacă în 2021 cifra de afaceri era de aproximativ 614.000 de lei, în 2023 aceasta ajungea la aproape 10 milioane de lei, iar în 2024 depășea 17,4 milioane de lei. Chiar dacă în 2025 cifra de afaceri a scăzut ușor la 15,4 milioane de lei, profitul net a explodat la peste 2,1 milioane de lei, în creștere cu 173% față de anul precedent. Numărul mediu de angajați a urcat la 34, iar capitalurile proprii ale firmei au ajuns la aproape 4,9 milioane de lei.

Ascensiunea financiară coincide cu apariția constantă a firmei în sistemul achizițiilor publice. Documentele disponibile arată că AVACOM SRL a obținut contracte cu numeroase primării din județ. Printre beneficiari se numără Primaria Pesceana, Primaria Sălătrucel, Primaria Otesani, Primăria Brezoi, Primăria Dăești, Primăria Livezi etc. Contractele au vizat servicii de proiectare, asistență tehnică, lucrări pentru rețele de apă și canalizare și diverse studii tehnice.

Numai în ultimii doi ani, firma a încasat sute de mii de lei prin achiziții directe. La Brezoi a obținut în iunie 2026 un contract de 265.000 de lei pentru servicii de proiectare a conductelor, iar anterior alte contracte pentru asistență tehnică. La Dăești au fost adjudecate contracte pentru lucrări de canalizare în valoare de peste 600.000 de lei cumulat. Consiliul Județean Vâlcea apare și el în lista clienților AVACOM, prin contracte privind lucrări de reparații și renovare.

DEMN DE MENTIONAT ESTE FAPTUL CA IN ANUL 2025, FIRMA LUI JIANU, AVACOM, A OBTINUT CONTRACTE IN ASOCIERE CU ALTE FIRME IN VALOARE DE PESTE 50 MILIOANE LEI (10 MILIOANE DE EURO)!

Interesant este că succesul companiei vine după perioada în care Cristi Jianu a fost director general in cadrul APAVIL, societatea care gestionează infrastructura de apă și canalizare din județ. Experiența acumulată în sistem, contactele construite de-a lungul anilor și cunoașterea în detaliu a mecanismelor administrative reprezintă avantaje evidente într-o piață dominată de contractele cu statul.

O altă situație care merită analizată este cea a fluxurilor financiare. În 2024, AVACOM raporta creanțe de peste 7,7 milioane de lei, ceea ce înseamnă sume importante de recuperat de la clienți, în principal instituții publice. În același timp, societatea avea datorii totale de aproape 12,8 milioane de lei. În 2025, datoriile au scăzut la 7,2 milioane de lei, iar profitul s-a triplat, semn că firma a reușit să își consolideze puternic poziția financiară.

Deși firma este evaluată cu risc comercial scăzut și nu figurează cu datorii la ANAF, există elemente care ridică întrebări legitime despre modul în care s-a produs această dezvoltare accelerată. Cum a reușit o societate cu capital social de doar 200 de lei să devină într-un interval relativ scurt unul dintre jucătorii importanți din zona serviciilor tehnice și lucrărilor de infrastructură din Vâlcea? Cât de mult au contat competența profesională și cât au contat relațiile construite în perioada în care administratorul său ocupa funcții de conducere în sistemul public? Cat de mult a contat asocierea cu afaceristi conectati direct la varful politicii judetene?! Cat de mult a contat faptul ca sotia lui Jianu lucreaza in Ministerul de Finante?

Aceste întrebări sunt cu atât mai importante cu cât vorbim despre bani publici și despre contracte atribuite de instituții care administrează fonduri provenite din taxele și impozitele cetățenilor. Legalitatea unor contracte nu exclude necesitatea unei dezbateri publice privind oportunitatea, transparența și concurența reală din spatele lor. Iar în cazul AVACOM SRL, cifrele și evoluția firmei demonstrează că povestea merită analizată mult mai atent de către autoritățile de control și de opinia publică.

Tiberiu Pirnau