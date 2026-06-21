EXCLUSIV | Crăpături pe drumul construit de CAZICOM la Sălătrucel. Localnicii cer explicații pentru investiția de milioane

luni, 22 iunie 2026

La 2 ani după finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 13A Pătești–Seaca din comuna Salatrucel - Valcea, investiție realizată de firma CAZICOM SRL și finanțată prin fonduri guvernamentale, au apărut primele semne de întrebare privind calitatea execuției.

Imaginile intrate în posesia redacției arată fisuri și crăpături longitudinale apărute direct în carosabil, pe un sector unde asfaltul pare relativ nou. În unele zone, degradările se întind pe mai mulți metri, iar în apropierea marginilor drumului se observă tasări și desprinderi ale stratului asfaltic.

Contract de peste 11 milioane de lei

Potrivit documentelor publice, contractul pentru modernizarea și reabilitarea DC 13A Pătești–Seaca a fost atribuit firmei CAZICOM SRL (cu proiectant: SC ASEN DESIGN SRL) în vara anului 2023, valoarea lucrărilor fiind de peste 11,3 milioane de lei.

Drumul are o importanță majoră pentru locuitorii din zonă, asigurând legătura între mai multe sate ale comunei Sălătrucel. Tocmai de aceea, apariția unor fisuri atât de devreme ridică semne serioase de întrebare.

Probleme de execuție sau teren instabil?

Specialiștii consultați de redacția noastră susțin că astfel de crăpături pot avea mai multe cauze: compactarea insuficientă a fundației; infiltrații de apă; teren instabil sau afectat de alunecări; grosimi necorespunzătoare ale straturilor rutiere; lipsa unor lucrări de consolidare adecvate.

În imaginile analizate se observă că fisurile sunt dispuse în special pe axul și pe marginea carosabilului, fenomen care poate indica mișcări ale structurii drumului.

Cine răspunde?

În mod normal, orice lucrare nouă beneficiază de perioadă de garanție, iar eventualele defecte apărute după recepție trebuie remediate pe cheltuiala constructorului.

Rămân însă mai multe întrebări:

A fost recepționată definitiv lucrarea?

Cine a fost dirigintele de șantier?

Ce verificări au fost efectuate înainte de recepție?

Există expertize privind apariția fisurilor?

A fost notificat constructorul pentru remedierea deficiențelor?

Ziarul de Vâlcea solicită explicații

Redacția va solicita oficial Primăriei Sălătrucel: contractul integral de lucrări; actele adiționale; procesele-verbale de recepție; numele dirigintelui de șantier și al proiectantului; documentele privind garanția acordată lucrării.

În condițiile în care investiția a costat peste 11 milioane de lei din bani publici, locuitorii au dreptul să știe dacă degradările observate sunt simple fisuri de suprafață sau semnalul unor probleme mult mai grave care pot afecta durabilitatea întregului drum.

Ziarul de Vâlcea va continua investigația și va publica răspunsurile autorităților și ale constructorului imediat ce acestea vor fi primite.