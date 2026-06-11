EXCLUSIV | Contracte pe bandă rulantă de la Primaria Fârtățești: peste 340.000 de lei din bani publici au ajuns la firmele de "consultanță" ale lui Etius Popescu

joi, 11 iunie 2026

EXCLUSIV | Contracte pe bandă rulantă de la Primaria Fârtățești: peste 340.000 de lei din bani publici au ajuns la firmele de "consultanță" ale lui Etius Popescu

În comuna Fârtățești contractele atribuite unor firme controlate de Etius Roland Popescu, "consultant" de meserie, sunt... "fara numar"!

Analiza documentelor oficiale și a contractelor publice consultate de Ziarul de Vâlcea arată că numai prin firmele ETIAN CONSULT SRL și EAP CONSULTING SRL, Etius Popescu a încasat de la Primăria Fârtățești peste 200.000 de lei în ultimii ani, pentru servicii de consultanță, studii de fezabilitate, licitații și management de proiect.

Deși fiecare contract, privit separat, pare să respecte procedurile legale, imaginea de ansamblu ridică întrebări serioase privind concentrarea serviciilor publice în mâinile aceluiași grup de firme.

Contractele care au curs spre aceeași zonă de interese

Datele analizate arată că ETIAN CONSULT SRL a beneficiat de mai multe contracte succesive din partea Primăriei Fârtățești.

În anul 2023, firma a primit un contract în valoare de 25.000 de lei. În același an a urmat un al doilea contract, de 15.000 de lei. În 2024 apare un nou contract de 30.000 de lei.

Seria continuă în 2025, când ETIAN CONSULT încasează alte contracte de 36.000 de lei și 31.933 lei, iar în 2026 obține un nou contract consistent, în valoare de 130.000 de lei.

Practic, numai prin această societate, valoarea contractelor identificate depășește 267.000 de lei.

În paralel, EAP CONSULTING SRL apare și ea în relație contractuală cu administrația locală din Fârtățești, obținând în 2026 un contract pentru elaborarea raportului de durabilitate aferent unui proiect finanțat din fonduri europene.

Studii, consultanță, licitații și proiecte europene

O analiză atentă a obiectului contractelor arată că acestea nu vizează lucrări efective pentru cetățeni, ci servicii conexe accesării și implementării proiectelor.

Studii de fezabilitate.

Documentații.

Servicii de consultanță.

Management de proiect.

Servicii privind organizarea procedurilor de achiziții.

Rapoarte și documente necesare finanțărilor europene.

Cu alte cuvinte, vorbim despre activități aflate exact în domeniul de expertiză al firmelor controlate de Etius Popescu și, totodată, în zona în care activează profesional și Direcția Fonduri Europene din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, acolo unde Popescu a fost angajat si inca are relații puternice...

Nu există dovezi publice care să indice existența unei încălcări a legii. Însă suprapunerea acestor elemente reprezintă un aspect legitim de interes public.

Contracte repetate, același beneficiar

Ceea ce atrage atenția nu este neapărat valoarea unui singur contract.

Problema apare atunci când aceeași administrație locală revine constant către firme aflate sub controlul aceleiași persoane.

În cazul Fârtățești, contractele se întind pe mai mulți ani consecutivi și acoperă domenii diferite, dar complementare.

Într-un an se realizează studiul.

În alt an se realizează consultanța.

Ulterior se derulează managementul proiectului.

Apoi apare un nou studiu sau o nouă documentație.

Astfel, o mare parte a activităților legate de investițiile publice ajung să fie realizate de același consultant, prin firme diferite.

Cine este, de fapt, Etius Popescu?

Documentele oficiale arată că Etius Roland Popescu controlează trei societăți active în domeniul consultanței și al proiectelor publice: EAP CONSULTING SRL, ETIAN CONSULT SRL și E.D.C. PROSPICIO SRL.

Împreună, aceste firme au acumulat aproape 400 de contracte publice și achiziții directe identificate în sistemele oficiale.

Mai multe primării din Vâlcea apar în mod repetat în portofoliul acestora: Copăceni, Budești, Orlești, Popești, Păușești-Măglași și Fârtățești.

În cazul Fârtățeștiului, valoarea contractelor identificate depășește deja pragul de 340.000 de lei și continuă să crească.

Întrebările care rămân fără răspuns

Cum se explică fidelitatea administrației locale față de firmele controlate de Etius Popescu?

Câte alte contracte au fost atribuite acestora înainte de perioada analizată?

Există și alți consultanți care au avut acces la proiectele importante ale comunei?

Au fost analizate și alte oferte înainte de atribuirea serviciilor?

Și, mai ales, de ce aceeași persoană apare constant în aproape toate etapele unor proiecte finanțate din bani publici?

Până la apariția unor răspunsuri oficiale, cazul Fârtățești rămâne unul dintre cele mai relevante exemple privind modul în care consultanța pentru fonduri europene a devenit o afacere extrem de profitabilă pentru un cerc restrâns de firme și persoane conectate la administrația locală.

Iar atunci când vorbim despre bani publici, transparența nu ar trebui să fie o opțiune, ci o obligație.