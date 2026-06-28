EXCLUSIV - CONFLICT DE INTERESE?! Primarul Mircia Gutău pregătește în grabă transferul contractului de furnizare a energiei termice către Autoro, compania controlată de afaceristul partener Ion Bușcă

duminică, 28 iunie 2026

EXCLUSIV. Primarul Mircia Gutău pregătește transferul contractului de furnizare a energiei termice către Autoro, compania controlată de afaceristul partener Ion Bușcă

După luni întregi în care autoritățile locale au evitat să vorbească deschis despre viitorul sistemului centralizat de termoficare, Consiliul Local Râmnicu Vâlcea este chemat marti, 30 iunie, să aprobe două proiecte de hotărâre care vor decide practic cine și cum va administra, în anii următori, alimentarea cu energie termică a municipiului.

Documentele intrate pe ordinea de zi confirmă ceea ce Ziarul de Vâlcea a semnalat în repetate rânduri: închiderea producției de energie pe cărbune la CET Govora obligă administrația locală să reorganizeze întregul serviciu public de termoficare.

CET Govora își închide producția. În scenă intră AUTORO

Potrivit documentelor oficiale, CET Govora a notificat Primăria Râmnicu Vâlcea că va înceta definitiv activitatea de producere a energiei termice, ca urmare a obligațiilor legale privind eliminarea capacităților pe bază de cărbune.

În mod deloc întâmplător, documentele Primăriei fac trimitere la punerea în funcțiune a centralei în cogenerare a AUTORO SRL, compania controlată de omul de afaceri Ion Bușcă, prezentată de Ministerul Energiei drept instalația care ar putea asigura necesarul de energie termică al municipiului după retragerea CET Govora. Practic, reorganizarea întregului sistem de termoficare este fundamentată inclusiv pe perspectiva operaționalizării acestei investiții private, care urmează să devină principala sursă de producere a agentului termic pentru Râmnicu Vâlcea.

Aceste notificări schimbă complet regulile jocului.

Contractul de concesiune dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea și CET Govora, semnat încă din anul 2002 pentru o perioadă de 25 de ani, nu mai poate funcționa în forma actuală, întrucât concesionarul nu va mai produce energia termică necesară orașului.

Relații de afaceri Bușcă - Gutău. CONFLICT DE INTERESE?!

În acest dosar apare și un aspect care nu poate fi ignorat.

Potrivit datelor din Registrul Comerțului, Alexandru Bușcă, fiul omului de afaceri Ion Bușcă, este asociat în proiecte imobiliare cu Vlad Gutău, fiul primarului municipiului Râmnicu Vâlcea.

Existența unei astfel de relații comerciale nu înseamnă, prin ea însăși, existența vreunei ilegalități și nici nu dovedește că deciziile administrației locale au fost influențate.

Cu toate acestea, într-un moment în care Primăria și Consiliul Local iau hotărâri cu impact major asupra pieței locale a energiei, această situație impune un nivel maxim de transparență și de evitare a oricărei aparențe de conflict de interese.

Aceste documente indică existența unei legături de afaceri între familia Bușcă și familia primarului Mircia Gutău prin intermediul societății RIV ESTATE SRL. Potrivit datelor afișate, compania are ca acționari Continental Properties SRL (75%) și Erioncym SRL (25%), iar în conducerea societății figurează, printre administratori, Bușca Constantin-Alexandru, Dumitrescu Constantin, Vlad Gutău și Smarandoiu Nicolae Marius. Diagrama de conexiuni evidențiază faptul că Vlad Gutău, fiul primarului Mircia Gutău, și Bușca Constantin-Alexandru, fiul omului de afaceri Ion Bușcă, sunt implicați în aceeași structură de administrare și în același grup de interese comerciale. Aceste informații arată existența unor relații de afaceri între membrii celor două familii, un aspect care poate fi relevant din perspectiva transparenței și a eventualelor situații de conflict de interese atunci când administrația locală adoptă decizii privind domenii în care companii asociate familiei Bușcă au interese economice.

Primăria modifică în grabă contractul cu CET Govora

Pentru a evita blocarea sistemului de termoficare, administrația municipală propune modificarea contractului de concesiune printr-un act adițional cu efecte majore.

Noua prevedere îi permite CET Govora să asigure energia termică nu doar prin exploatarea propriilor capacități, ci și prin cumpărarea energiei de la alți producători autorizați, până la desemnarea unui nou operator al serviciului public.

Cu alte cuvinte, CET Govora nu va mai fi neapărat producătorul energiei, ci poate deveni doar furnizorul care cumpără energia din alte surse și o livrează populației. Documentul precizează că această soluție nu reprezintă o subconcesionare, concesionarul rămânând responsabil pentru furnizarea serviciului până la delegarea acestuia către un nou operator.

Studiul de oportunitate recomandă concesionarea către un nou operator

În paralel, Consiliul Local este chemat să aprobe un amplu Studiu de oportunitate realizat de ELSACO ESCO SRL, document care stabilește direcția strategică pentru următorii ani.

Concluzia studiului este clară: cea mai avantajoasă soluție este delegarea gestiunii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică (SPAET) prin concesiune către un operator desemnat în urma unei proceduri de achiziție publică, se specifica clar numele acestui operator: Autoro.

Municipalitatea urmează astfel să organizeze licitația pentru desemnarea operatorului care va administra sistemul centralizat de termoficare al municipiului. Si oare cine va castiga licitatia?! Intrebare retorica, bineinteles!

O miză de sute de milioane de lei

Dincolo de limbajul tehnic al documentelor, miza este uriașă.

Cine va câștiga această concesiune va controla distribuția energiei termice pentru mii de apartamente racordate la SACET și va administra una dintre cele mai importante infrastructuri publice din municipiu.

Studiul elaborat pentru Primărie analizează inclusiv evoluția prețurilor energiei termice, investițiile necesare în modernizarea sistemului, sursele de finanțare, riscurile economice și obligațiile impuse de legislația europeană privind decarbonizarea.

Întrebările la care administrația Gutău trebuie să răspundă

Documentele trasează cadrul juridic al reorganizării, însă lasă fără răspuns câteva întrebări esențiale:

cine va participa la viitoarea licitație?

ce relație contractuală va exista între viitorul operator și AUTORO SRL, producătorul de energie termică?

cum va fi stabilit prețul gigacaloriei pentru populație?

cine va suporta investițiile în modernizarea rețelelor?

și, mai ales, cum va fi garantată concurența într-o piață în care noul producător de energie este deja cunoscut înainte de desemnarea operatorului de distribuție?

Aceste întrebări vor trebui să primească răspunsuri clare înainte ca una dintre cele mai importante infrastructuri publice ale municipiului să intre într-o nouă etapă de administrare.

VA URMA!

Tiberiu Pirnau

Documentele de pe ordinea de zi a Consiliului Local: 22._Proiect_de_hot._incheiere_act_aditional_contract_concesiune_incheiat_cu_CET_GOVORA