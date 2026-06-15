Elevii din Păușești-Otăsău au învățat prin călătorii și experiențe în aer liber

marți, 16 iunie 2026

Elevii din comuna Păușești-Otăsău au participat în ultimele săptămâni la două activități educative deosebite, menite să le ofere experiențe practice și oportunități de învățare dincolo de sala de clasă.

Prima dintre acestea a fost o excursie la Târgu Mureș, unde copiii au vizitat Grădina Zoologică, Platoul Cornești, Palatul Culturii și Cetatea Medievală. Activitatea le-a oferit ocazia să descopere obiective importante de patrimoniu, să își îmbogățească cunoștințele despre istorie și cultură și să petreacă timp într-un mediu educativ și recreativ.

Cea de-a doua activitate s-a desfășurat într-o livadă de cireșe bio, unde elevii au aflat informații despre cultivarea și recoltarea fructelor, dar și despre importanța agriculturii și a protejării mediului. Experiența le-a permis să intre în contact direct cu natura și să înțeleagă mai bine activitățile specifice mediului rural.

Astfel de inițiative contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor, completând educația teoretică prin activități practice și interactive. Reprezentanții comunității au subliniat că proiectele educative dedicate elevilor beneficiază de sprijinul constant al administrației locale, condusă de primarul Cătălin Avan, care susține implicarea tinerilor în activități formative și de dezvoltare personală.