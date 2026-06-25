joi, 25 iunie 2026

Elena Nadia Popescu, funcționară din Primăria Golești, în atenția ANI. Averea și veniturile familiei, analizate

Potrivit unor informații obținute din surse apropiate anchetei, un funcționar din cadrul Primăriei Golești s-ar afla în atenția inspectorilor Agenției Naționale de Integritate (ANI), care ar verifica aspecte privind averea și declarațiile depuse de aceasta de-a lungul timpului.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Elena Nadia Popescu ocupă funcția de consilier principal în cadrul Primăriei Golești. Documentul relevă că aceasta și familia sa dețin un patrimoniu imobiliar consistent, format din mai multe terenuri intravilane, un teren forestier, alte terenuri extravilane, precum și două locuințe situate în comuna Golești.

Tot declarația de avere arată că familia deține două autoturisme, un Audi fabricat în 2011 și un Renault Clio din 2014. În ceea ce privește veniturile, funcționara a declarat un salariu anual de 42.408 lei, în timp ce soțul acesteia a încasat salarii de 37.901 lei de la SC Silviu Construct SRL și dividende în valoare de 244.000 lei de la aceeași societate. Documentul consemnează și existența unui împrumut în valoare de 70.000 lei contractat de la CAR Municipal Râmnicu Vâlcea.

Sursele consultate susțin că verificările ANI ar avea ca obiect modul de dobândire și declarare a unor bunuri și eventuale neconcordanțe între declarațiile de avere și alte informații aflate la dispoziția inspectorilor de integritate.

În cazul în care Agenția Națională de Integritate constată existența unor diferențe semnificative între averea dobândită și veniturile justificate sau identifică eventuale incompatibilități ori conflicte de interese, inspectorii pot întocmi un raport de evaluare. Dacă verificările nu confirmă suspiciunile, procedura poate fi clasată fără consecințe pentru persoana verificată.