„Dumnezeu este iubire veșnică în comuniune personală”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie la hramul Mănăstirii Surpatele

„Sfânta Treime constituie centrul credinței și al întregii vieți duhovnicești, fiind mărturisită ca un singur Dumnezeu în trei ipostasuri: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, „deoființă și nedespărțiți”. Această taină, inaccesibilă în esența ei minții create, se descoperă totuși în iconomia mântuirii și în experiența Bisericii, fiind formulată de Sfinții Părinți cu o profundă finețe dogmatică și duhovnicească”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, la sărbătoarea Sfintei Treimi, când a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Surpatele.

Înaltpreasfinția Sa a arătat că „această taină nu este rodul minții omenești, ci este descoperirea lui Dumnezeu Însuși, Care Se face cunoscut lumii în istoria mântuirii. De aceea, Sfântul Grigorie de Nazianz spune cu smerenie teologică: „Nu pot să mă gândesc la Unul fără să fiu luminat de strălucirea Celor Trei; nu pot să-i deosebesc fără să fiu dus înapoi la Unul.” Vedem aici echilibrul dumnezeiesc între unitate și treime, între simplitate și comuniune.

Sfântul Ioan Damaschin, sintetizând învățătura Sfinților Părinți, ne spune că cele trei Persoane dumnezeiești „sunt unite fără amestecare și deosebite fără despărțire”, trăind una în alta prin acea tainică întrepătrundere pe care o numim perihoreză. Astfel, Dumnezeu este viață împărtășită, iubire fără de început și fără de sfârșit.

Dar această taină nu rămâne doar în planul cunoașterii teologice. Sfântul Grigorie Palama ne arată că Dumnezeul Treimic Se împărtășește omului prin energiile Sale necreate, prin Harul Său, astfel încât omul poate ajunge la luminarea dumnezeiască și la îndumnezeire. Lumina pe care au văzut-o sfinții nu este o simbolică, ci este lucrarea Treimii în lume.

În același duh, Sfântul Simeon Noul Teolog ne mărturisește din experiența sa că Dumnezeu nu este doar gândit, ci trăit: sufletul curățit vede lumina dumnezeiască și simte prezența Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt ca pe o realitate vie, care transformă întreaga ființă a omului. Dumnezeu este iubire veșnică între Persoane, iar omul, creat după chipul Lui, este chemat să trăiască în iubire și comuniune cu ceilalți.

Înțelegem, așadar, că Sfânta Treime nu este doar o învățătură dogmatică, ci temelia vieții noastre duhovnicești. Dacă Dumnezeu este comuniune de iubire, atunci și noi suntem chemați să trăim în iubire, unitate și în dăruire de sine.

Așadar, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască lumina cunoașterii Sale și puterea de a trăi în comuniune și iubire, spre slava Sa și mântuirea noastră”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.