Dublu standard în energie! În timp ce pentru CE Oltenia se schimbă Legea Decarbonizării, CET Govora a fost lăsată să moară

joi, 25 iunie 2026

Dublu standard în energie! În timp ce pentru CE Oltenia se schimbă Legea Decarbonizării, CET Govora a fost lăsată să moară

În Parlament se discută modificarea Legii Decarbonizării astfel încât grupurile energetice pe bază de cărbune să nu mai fie închise înainte ca noile capacități de producție să fie construite și puse în funcțiune. Amendamentul, depus de parlamentarii de Gorj Mihai Weber, Claudiu Manta și Cristinel Rujan, a trecut deja de comisiile de specialitate și prevede explicit că actualele capacități energetice vor rămâne în exploatare până la înlocuirea lor efectivă.

Mesajul transmis este unul simplu: securitatea energetică a României nu poate fi sacrificată în numele unor termene asumate doar pe hârtie, iar închiderea unor grupuri funcționale fără alternative reprezintă un risc pentru sistemul energetic național și pentru locurile de muncă.

Dar unde au fost aceste principii când s-a decis soarta CET Govora?

Pentru județul Vâlcea, această inițiativă ridică o întrebare legitimă.

Dacă astăzi se încearcă salvarea grupurilor de la Complexul Energetic Oltenia prin modificarea legislației, de ce aceeași determinare nu a existat atunci când CET Govora intra în colaps?

Ani la rând, CET Govora a reprezentat unul dintre cei mai importanți producători de energie și agent termic din sudul României, susținând atât industria chimică, cât și sistemul centralizat de încălzire din Râmnicu Vâlcea. În ciuda importanței sale strategice pentru județ, clasa politică aflată la putere în Vâlcea nu a reușit să impună la București un plan real de salvare și modernizare a societății.

Rezultatul este cunoscut: grupuri închise, capacități pierdute, sute de locuri de muncă afectate și un sistem energetic local aflat într-o permanentă stare de incertitudine.

O lecție care vine prea târziu pentru Vâlcea

Argumentele invocate acum pentru Complexul Energetic Oltenia sunt, în mare parte, aceleași pe care specialiștii și sindicaliștii le-au invocat ani la rând și în cazul CET Govora: nu închizi o capacitate de producție înainte de a avea una nouă, nu pui în pericol securitatea energetică și nu sacrifici mii de locuri de muncă fără o alternativă viabilă.

Diferența este că, în cazul Gorjului, parlamentarii au acționat și au promovat un amendament legislativ, în timp ce pentru CET Govora nu s-a văzut aceeași mobilizare politică.

Întrebări fără răspuns

Astăzi, când Parlamentul discută despre protejarea capacităților energetice existente, este firesc ca vâlcenii să se întrebe:

De ce CET Govora nu a beneficiat de aceeași susținere politică?

De ce reprezentanții puterii din Vâlcea nu au inițiat demersuri similare pentru protejarea unei companii strategice a județului?

Cine răspunde pentru pierderea unei părți importante din capacitatea energetică a Vâlcii?

Modificarea Legii Decarbonizării demonstrează că statul poate interveni atunci când există voință politică. Pentru Vâlcea însă, această schimbare vine prea târziu. În timp ce alte județe își apără capacitățile energetice prin inițiative legislative, CET Govora a rămas exemplul unui obiectiv strategic abandonat, în fața căruia politicienii aflați la putere au preferat, ani la rând, să privească de pe margine.

Tiberiu Pîrnău