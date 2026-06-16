marți, 16 iunie 2026

Droguri în structurile de forță ale statului! Angajată SRI și militar IGSU, prinși în rețeaua traficantilor!

Un nou scandal zguduie instituțiile de forță ale statului român. O angajată a Serviciului Român de Informații și un militar din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt cercetați într-un dosar de trafic de droguri care vizează una dintre cele mai puternice rețele de distribuție.

Anchetatorii susțin că cei doi făceau parte dintr-o grupare specializată în comercializarea mai multor tipuri de substanțe interzise, de la ecstasy și cocaină până la droguri sintetice extrem de periculoase. Conform informațiilor apărute în spațiul public, rolul acestora era de a distribui droguri în cluburi, la festivaluri și concerte, în zone atent stabilite de liderii rețelei.

Sursele judiciare arată că angajata SRI și militarul IGSU au fost monitorizați o perioadă îndelungată, fiind realizate inclusiv cumpărări autorizate de către anchetatori. În cazul femeii, la perchezițiile domiciliare ar fi fost descoperite comprimate din categoria „Pink Owl”, considerate printre cele mai puternice forme de ecstasy aflate pe piața ilegală.

Modul de operare al grupării era bine pus la punct. Traficanții își împărțeau teritoriile în cluburi, ocupând anumite mese sau zone din apropierea toaletelor, iar la festivaluri fiecare membru primea un sector clar delimitat pentru distribuție. Comunicarea cu clienții se realiza inclusiv prin intermediul unor grupuri online și prin folosirea unor simboluri cunoscute doar în interiorul rețelei.

Potrivit datelor din anchetă, subofițerul din zona serviciilor de informații a fost documentat în timpul unui festival desfășurat anul trecut în Sectorul 3 al Capitalei, în timp ce angajatul IGSU ar fi desfășurat activități de distribuție într-un club din zona Lacului Floreasca.

Dosarul scoate la iveală o problemă gravă: infiltrarea fenomenului consumului și traficului de droguri inclusiv în instituții care au atribuții în domeniul siguranței naționale și al protecției cetățenilor. Specialiștii în combaterea consumului de droguri avertizează că astfel de cazuri demonstrează necesitatea unor controale periodice, testări antidrog și evaluări psihologice riguroase pentru personalul din structurile de forță.

În acest dosar, 22 de persoane au fost arestate preventiv. Militarul din cadrul IGSU a fost plasat sub control judiciar, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate.

Până la această oră, IGSU a transmis că se delimitează de orice comportament care încalcă legea, în timp ce SRI nu a oferit un punct de vedere oficial..

Sursa informațiilor: TVR Info, pe baza unor surse judiciare