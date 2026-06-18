joi, 18 iunie 2026

Drăgășani: Acuzații privind lucrări la utilități fără autorizație în cartierul Dealul Viilor Residence. Prefectura a cerut verificări de urgență

O situație tensionată a fost semnalată în cartierul Dealul Viilor Residence din municipiul Drăgășani, unde mai mulți proprietari reclamă că au fost executate lucrări la rețelele de apă, canalizare, gaze și energie electrică fără existența unei autorizații de construire și fără acordul tuturor proprietarilor afectați.

Potrivit unei sesizări formulate de societatea Roka Gress Development SRL către mai multe instituții, inclusiv Primăria Drăgășani, Inspectoratul de Stat în Construcții, Prefectura Vâlcea, ITM și Distribuție Oltenia, în data de 15 iunie 2026 au fost executate săpături pentru introducerea unor rețele edilitare, lucrări care ar fi afectat accesul către proprietățile din zonă. În document se susține că lucrările s-ar desfășura fără autorizație de construire și că șantierele ar pune în pericol siguranța persoanelor.

Fotografiile puse la dispoziție surprind șanțuri săpate pe carosabil și în zona accesului către mai multe imobile, precum și depozite de pământ rezultate în urma lucrărilor.

Mai mult, reprezentanții societății susțin că anumite locuințe și șantiere aflate în curs de edificare au rămas cu accesul îngreunat sau chiar blocat temporar.

În urma sesizărilor primite, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea a transmis o adresă oficială către Primăria Drăgășani prin care solicită verificarea aspectelor reclamate și luarea măsurilor legale care se impun. În documentul semnat la data de 16 iunie 2026 se arată că petiționarul a reclamat executarea unor lucrări la rețelele de utilități publice fără respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, precum și afectarea accesului la proprietate. Prefectura solicită comunicarea rezultatelor verificărilor atât instituției, cât și petiționarului.

În spațiul public au apărut și acuzații la adresa city-managerului municipiului Drăgășani, Lucian Borța, despre care petiționarii afirmă că ar coordona aceste lucrări. Până la această oră, nu există un punct de vedere oficial al acestuia cu privire la acuzațiile formulate.

De asemenea, trebuie precizat că toate afirmațiile privind lipsa autorizațiilor sau eventualele încălcări ale legislației reprezintă susțineri ale petiționarilor și urmează să fie verificate de instituțiile competente.

Ziarul de Vâlcea va publica si punctele de vedere ale Primăriei Drăgășani, city-managerului Lucian Borța și Inspectoratului de Stat în Construcții Vâlcea imediat ce vor fi transmise.