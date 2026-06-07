duminică, 7 iunie 2026

Dosarul pesedistului Claudiu Manda, baronul roșu al Craiovei: două decenii de putere, milioane de euro, un imperiu politic si financiar!

BARONUL CARE NU SE MAI SATURĂ! Două decenii la vârful puterii pentru Claudiu Manda. Ce a câștigat România și ce a câștigat el?

În politica românească există personaje care vin și pleacă odată cu valurile electorale. Și există personaje care rămân. Indiferent cine câștigă alegerile, indiferent cine conduce partidul, indiferent de crize, scandaluri sau schimbări de generații.

Un astfel de caz este cel al lui Claudiu Manda.

De peste două decenii, numele său apare constant în structurile de putere ale statului. Parlamentar, șef de comisie parlamentară, lider județean PSD, om influent la nivel național și, din 2019, europarlamentar. Astăzi este considerat unul dintre cei mai puternici oameni din PSD, fiind plasat imediat după Sorin Grindeanu în ierarhia informală a partidului.

Întrebarea pe care mulți români o pun însă este una simplă:

Ce a produs concret această carieră politică excepțional de lungă pentru cetățeanul de rând?

O carieră construită exclusiv în sistem!

Claudiu Manda este unul dintre politicienii care și-au petrecut aproape întreaga viață profesională în structurile statului și ale partidului.

În timp ce milioane de români au lucrat în mediul privat, au deschis afaceri, au emigrat sau au suportat efectele crizelor economice, Manda a urcat constant pe scara politică.

Anii au trecut, funcțiile s-au schimbat, dar prezența sa în cercurile puterii a rămas constantă.

Parlamentul României. Comisii parlamentare. Conducerea PSD Dolj. Parlamentul European.

O ascensiune care ridică inevitabil întrebarea: care sunt realizările proporționale cu influența acumulată?

O familie aflată în centrul puterii

Investigația relevă și o concentrare remarcabilă de influență în jurul familiei politice construite în jurul liderului PSD Dolj.

Soția sa, Lia Olguța Vasilescu, conduce unul dintre cele mai importante municipii din România și este una dintre figurile dominante ale PSD.

Fratele său ocupă funcția de director al Aeroportul Internațional Craiova.

Astfel, administrația locală, partidul și instituții importante din județ gravitează în jurul aceluiași cerc de influență.

Criticii susțin că acesta este unul dintre motivele pentru care PSD Dolj a devenit una dintre cele mai bine consolidate structuri politice din țară.

Controverse care nu au dispărut niciodată

De-a lungul anilor, numele lui Claudiu Manda a fost asociat cu numeroase controverse publice.

În spațiul public au existat dezbateri privind parcursul său academic, modul în care au fost prezentate anumite informații din CV și experiența profesională care a stat la baza unor funcții importante ocupate ulterior.

Au existat, de asemenea, episoade juridice și dosare care au generat ample dezbateri în mass-media și în mediul politic.

Chiar dacă multe dintre aceste subiecte au fost închise din punct de vedere juridic, ele continuă să ridice semne de întrebare în privința standardelor morale și profesionale pe care ar trebui să le respecte cei aflați la vârful statului.

Averea puterii

Un alt aspect care alimentează discuțiile publice este evoluția patrimoniului și a nivelului de trai al multor politicieni care și-au petrecut întreaga carieră în funcții publice.

În cazul lui Claudiu Manda, ca și în cazul altor lideri politici, cetățenii se întreabă cum se explică diferența dintre poziția de la începutul carierei și situația financiară actuală.

Este o întrebare legitimă într-o țară în care milioane de români muncesc pe salarii modeste, iar pensiile și veniturile multor familii abia acoperă cheltuielile de bază.

Întrebarea care îi urmărește pe toți baronii politici

Poate cea mai importantă concluzie a acestei anchete nu privește doar persoana lui Claudiu Manda.

Ea privește întregul sistem politic românesc.

După zeci de ani de mandate, după milioane de euro cheltuite în campanii electorale și după nenumărate promisiuni, cetățenii au dreptul să întrebe:

Unde sunt rezultatele?

Unde sunt proiectele care au schimbat radical viața oamenilor?

Unde sunt investițiile care au transformat regiunea?

Unde sunt reformele pentru care au fost plătite atâtea salarii și indemnizații publice?

Controverse și episoade care au fost intens dezbătute public:

1. Dosarul privind finanțarea campaniei electorale (AEP)

În perioada în care era lider PSD Dolj, au existat investigații și proceduri privind modul de finanțare a unor campanii electorale. Numele lui Manda a apărut în dosare instrumentate de procurori, însă anumite cauze au fost închise ca urmare a intervenirii prescripției, fără o hotărâre definitivă de condamnare.

2. Activitatea la conducerea Comisiei parlamentare de control al SRI

În perioada 2017-2019, când a condus comisia de control a Serviciul Român de Informații, a fost acuzat de opoziție și de o parte a societății civile că ar fi folosit comisia în confruntările politice dintre PSD și instituțiile din domeniul justiției și securității naționale.

3. Relația cu Lia Olguța Vasilescu

Căsătoria cu Lia Olguța Vasilescu a alimentat frecvent discuții despre concentrarea puterii politice în jurul aceluiași grup de influență din Dolj, având în vedere funcțiile importante ocupate de ambii în PSD și administrația publică.

4. Controverse privind CV-ul și studiile

În spațiul public au existat articole și dezbateri referitoare la anumite informații prezentate în CV-ul său și la modul în care au fost descrise unele etape ale parcursului profesional și academic. Aceste aspecte au fost discutate în presă, fără a genera însă sancțiuni juridice.

5. Acuzații privind promovarea apropiaților în funcții publice

De-a lungul timpului, adversarii politici au susținut că persoane apropiate de liderii PSD Dolj au ajuns în funcții importante în instituții și companii publice din județ. Aceste acuzații au fost formulate în spațiul politic, însă existența unor numiri nu reprezintă în sine dovada unei ilegalități.

6. Averea și veniturile

Ca în cazul multor lideri politici cu cariere îndelungate, au existat întrebări publice privind evoluția patrimoniului și a veniturilor, mai ales în contextul numeroaselor funcții ocupate de-a lungul anilor. Aceste aspecte au fost discutate în presă pe baza declarațiilor de avere.

7. Influența în PSD după plecarea lui Liviu Dragnea

După căderea lui Liviu Dragnea, Claudiu Manda a rămas unul dintre oamenii influenți ai partidului, fiind asociat cu diverse grupări interne și negocieri privind conducerea PSD. Criticii au susținut că reprezintă continuitatea vechiului sistem de putere din partid.