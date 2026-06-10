DOCUMENT-BOMBĂ LA AJVPS VÂLCEA! Ion Antonescu, suspendat din funcție! Conducerea anulează alegerile din toate cluburile de vanatoare si dispune audit extern!

miercuri, 10 iunie 2026

Potrivit unui comunicat de presă emis în urma ședinței extraordinare a Consiliului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea din 9 iunie 2026, au fost adoptate urmatoarele decizii: anularea alegerilor desfășurate la Clubul Horezu și la Clubul Râmnicu Vâlcea, suspendarea directorului Ion Antonescu (foto) și demararea unui audit extern asupra activității asociației din ultimii trei ani.

Deciziile vin într-un context extrem de tensionat, după numeroase sesizări privind modul în care s-au desfășurat alegerile interne și după apariția în spațiul public a unor informații referitoare la încălcări ale statutului și nemulțumiri ale membrilor vânători.

Alegerile de la Horezu și Râmnicu Vâlcea, invalidate

Poate cea mai importantă decizie adoptată este invalidarea alegerilor desfășurate în cele două cluburi importante ale AJVPS Vâlcea.

Măsura ridică numeroase semne de întrebare. Dacă alegerile au fost invalidate chiar de către conducerea asociației, rezultă că au existat probleme suficient de grave pentru a pune sub semnul întrebării legitimitatea procesului electoral intern.

În ultimele luni, mai mulți membri ai asociației au reclamat public faptul că un anumit grup de interese ar fi încercat să controleze rezultatele alegerilor prin desemnarea selectivă a delegaților și prin limitarea accesului unor membri la procesul decizional.

Audit extern pentru ultimii trei ani

O altă măsură este angajarea unui expert autorizat care să realizeze un audit extern asupra activității AJVPS Vâlcea pe ultimii trei ani.

Auditul ar putea scoate la lumină modul în care au fost administrate fondurile asociației, contractele încheiate, cheltuielile efectuate și respectarea procedurilor statutare.

Decizia este cu atât mai importantă cu cât în ultimii ani au existat numeroase controverse privind gestionarea patrimoniului asociației, administrarea fondurilor provenite din cotizații și modul în care au fost luate anumite decizii strategice.

Ion Antonescu, suspendat din funcție

Comunicatul confirmă și suspendarea contractului individual de muncă al directorului Ion Antonescu începând cu data de 10 iunie 2026.

Mai mult decât atât, acestuia i-au fost retrase toate drepturile de reprezentare și administrare ale AJVPS Vâlcea, inclusiv dreptul de semnătură.

Practic, prin această măsură, directorul pierde controlul executiv asupra asociației, atribuțiile sale fiind delegate către membrul Consiliului AJVPS, Iliescu Cristinel.

Un alt pasaj din comunicat sugerează că situația directorului Ion Antonescu ar putea deveni și mai complicată.

Consiliul a aprobat solicitarea președintelui Veronel Rădulescu de a cere avizul AGVPS România pentru desfacerea contractului de muncă al directorului.

Dacă această procedură va fi aprobată la nivel național, suspendarea actuală ar putea reprezenta doar primul pas către încetarea definitivă a raporturilor de muncă.

Statutul AJVPS, sub lupa juriștilor

Consiliul a decis și sesizarea Comisiei juridice pentru armonizarea Statutului AJVPS Vâlcea cu Statutul AGVPS și cu legislația în vigoare.

Această măsură sugerează că actualul statut ar conține prevederi considerate incompatibile cu normele superioare sau cu legislația aplicabilă asociațiilor și fundațiilor.

În traducere simplă, conducerea recunoaște că există probleme juridice care trebuie corectate urgent.

Anularea alegerilor, suspendarea directorului, auditul extern și posibilitatea desfacerii contractului de muncă reprezintă măsuri radicale care arată că actuala conducere (Consiliul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea) consideră că problemele din interiorul asociației sunt foarte grave!

Tiberiu Pirnau

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vâlcea, întrunit în sesiune extraordinară la data de 9.06.2026, ora 15, la sediul A.J.V.P.S. Vâlcea, în baza convocatorului din data de 02.06.2026 emis de președintele A.J.V.P.S. Vâlcea, domnul Rădulescu Veronel, în prezența tuturor membrilor Consiliului, în temeiul atribuțiilor prevăzute de art. 18 din Statutul A.J.V.P.S. Vâlcea, Consiliul A.J.V.P.S. Vâlcea a hotărât următoarele:

• Invalidarea alegerilor la Clubul Horezu și la grupele din cadrul acestui club;

• Invalidarea alegerilor la Clubul Rm. Vâlcea și la grupele din cadrul acestui club;

• Angajarea în numele A.J.V.P.S. Vâlcea a unui expert autorizat pentru realizarea unui audit extern pe ultimii 3 ani, în temeiul art. 18, litera r) din Statut;

• Transmiterea unei solicitări către Comisia juridică a asociației de a elabora propuneri pentru armonizarea Statutului A.J.V.P.S. Vâlcea cu Statutul cadru al A.G.V.P.S și registrul juridic aplicabil în vederea modificării prevederilor statutare care sunt în contradicție cu Statutul cadru și legile în vigoare;

• Formularea propunerii de înființare a unei unități economice cu caracter accesoriu în scopul efectuării de operațiuni cu articole de vânătoare și pescuit;

• Aprobarea propunerii de către președintele asociației și exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 20 alin. 1 litera d) din Statut în sensul de a solicita Consiliului A.G.V.P.S avizul pentru desfacerea contractului de muncă al directorului A.J.V.P.S. Vâlcea, Antonescu Ion;

• Suspendarea contractului individual de muncă al domnului Antonescu Ion, prin acordul părților conform art. 54 din Codul muncii de la 10.06.2026 până la 30.11.2026 și acordarea drepturilor privind concediul de odihnă;

• Retragerea tuturor drepturilor de reprezentare și administrare a A.J.V.P.S. Vâlcea precum și dreptul de semnătură în numele și pentru A.J.V.P.S. Vâlcea acordate anterior domnului Antonescu Ion pe perioada suspendării;

• Delegarea atribuțiilor directorului A.J.V.P.S. Vâlcea prevăzute la art. 21 precum și celelalte atribuții din Statut, în baza prevederilor art. 26 raportat la art. 24 alin. 2 litera b) și d) din O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații către domnul inginer Iliescu Cristinel, membru al Consiliului A.J.V.P.S. Vâlcea;

• Anularea Adunării Generale Extraordinare din data de 14.06.2026, convocată atât de către domnul director Antonescu Ion cât și de către domnul președinte Rădulescu Veronel, urmând ca la o dată ulterioară să fie convocată Adunarea Generală Extraordinară pentru a hotărî criteriile și graficul de desfășurare a alegerilor la grupe, cluburi și asociație.

În legătură cu articolele din presă privitoare la disputa dintre A.J.V.P.S. Vâlcea și Federația Română de Pescuit Sportiv facem precizarea că aceste aspecte fac obiectul unui dosar de cercetare al organelor abilitate de lege. După soluționare, vom reveni cu detalii.

10.06.2026

Președinte A.J.V.P.S. Vâlcea

av. Rădulescu Veronel