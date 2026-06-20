Directoarea Mădălina Duca, în centrul celui mai mare scandal de la Apele Române! Plângeri penale pentru balastierele ilegale din Vâlcea! Sefa ABA Olt dată pe mâna procurorilor de ministrul Mediului si Apelor!

duminică, 21 iunie 2026

Directoarea Mădălina Duca, în centrul celui mai mare scandal de la Apele Române! Plângeri penale pentru balastierele ilegale din Vâlcea! Sefa ABA Olt dată pe mâna procurorilor de ministrul Mediului si Apelor!

Un scandal de proporții zguduie Apele Române și Ministerul Mediului, iar numele care apare în centrul controverselor este cel al Mădălinei Duca, directorul Administrației Bazinale de Apă Olt, instituție care gestionează resursele de apă din județele Vâlcea și Olt.

În timp ce ministrul Mediului, Diana Buzoianu, vorbește despre exploatări ilegale, prejudicii de milioane de lei și plângeri penale formulate către organele de anchetă, conducerea centrală a Administrației Naționale „Apele Române” a decis să îi ofere Mădălinei Duca un nou mandat la conducerea ABA Olt. Decizia a provocat un conflict deschis la vârful sistemului și a culminat cu demiterea directorului general al ANAR, Doru Dragoș Cazan.

Într-o postare publică extrem de dură, Diana Buzoianu a explicat că i-a cerut demisia lui Doru Dragoș Cazan după ce acesta a decis prelungirea mandatului directoarei ABA Olt.

Ministrul susține că nu poate accepta ca persoane aflate la conducerea unor instituții unde au fost descoperite nereguli grave să fie recompensate cu noi mandate.

„Faptele penale rămân fapte penale. Acoperitul corupției rămâne corupție”, a transmis ministrul, referindu-se la situația descoperită în zona administrată de ABA Olt.

Plângeri penale după controalele din Olt și Vâlcea

Ministerul Mediului a anunțat că a sesizat organele de cercetare penală după controalele efectuate în județele Olt și Vâlcea.

În județul Olt au fost identificate exploatări ilegale de agregate minerale de proporții impresionante. Potrivit datelor prezentate de minister, suprafața afectată depășește 100 de hectare, iar prejudiciul estimat este de ordinul milioanelor de euro.

În paralel, și în județul Vâlcea au fost constatate numeroase nereguli privind exploatarea agregatelor minerale și intervențiile în albiile râurilor. Mai multe societăți comerciale au fost sancționate, iar verificările au scos la iveală situații care au ajuns în atenția organelor de anchetă.

Toate aceste controale s-au desfășurat în aria administrată de ABA Olt.

Mandat nou în plin scandal

Ceea ce a provocat reacția explozivă a ministrului Mediului nu au fost doar neregulile constatate, ci faptul că, exact în această perioadă, conducerea ANAR a decis să îi prelungească mandatul Mădălinei Duca.

Pentru mulți observatori ai sistemului, decizia a fost interpretată drept un semnal că vechile rețele de influență din Apele Române continuă să funcționeze indiferent de rezultatele controalelor.

Surse din domeniu susțin că ABA Olt este una dintre cele mai importante administrații bazinale din țară, gestionând contracte de zeci de milioane de lei și având un rol decisiv în autorizarea și controlul activităților desfășurate pe cursurile de apă din Vâlcea și Olt.

Cine răspunde pentru ceea ce s-a întâmplat?

Întrebarea care se pune acum este simplă: dacă Ministerul Mediului vorbește despre exploatări ilegale, prejudicii uriașe și sesizări penale, cine poartă responsabilitatea administrativă?

Până în prezent nu există informații oficiale că Mădălina Duca ar fi vizată personal de o plângere penală. Însă faptul că instituția pe care o conduce se află în centrul unor controale care au generat sesizări către procurori ridică semne de întrebare serioase privind modul în care au fost exercitate atribuțiile de supraveghere și control.

Furtuna abia începe

Scandalul de la Apele Române este departe de a se fi încheiat. Demiterea șefului ANAR, acuzațiile publice lansate de ministrul Mediului și plângerile penale formulate după controalele din Vâlcea și Olt arată că sistemul intră într-o perioadă extrem de tensionată.

Iar în centrul acestei furtuni se află Mădălina Duca, directoarea ABA Olt, cea care, în loc să părăsească funcția în urma controverselor, a primit încă un mandat.

Rămâne de văzut dacă anchetele anunțate de Ministerul Mediului vor confirma existența unor responsabilități administrative sau penale și dacă protecția politică despre care se vorbește tot mai des va putea rezista în fața concluziilor procurorilor.

Tiberiu Pîrnău