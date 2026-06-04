joi, 4 iunie 2026

DGASPC Vâlcea răspunde acuzațiilor privind contractul de catering și susține legalitatea licitației de 21,5 milioane de lei

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere informațiile și afirmaţiile apărute în spaţiul public în ultima perioadă cu privire la procedura de achiziţie publică ce are ca obiect asigurarea hranei zilnice destinate beneficiarilor serviciilor sociale din cadrul DGASPC Vâlcea, la autorizațiile și capacitatea operatorilor economici contractaţi, precum şi la situația recentă privind constatarea unor neconformități la o parte dintre produsele alimentare livrate într-un centru aflat în subordinea instituţiei, considerăm necesară prezentarea următoarelor clarificări, în vederea informării corecte a opiniei publice și a restabilirii adevărului factual.

DGASPC Vâlcea respinge categoric afirmaţiile potrivit cărora procedura de achiziție publică s-ar fi desfășurat cu încălcarea legii, operatorii economici desemnați câștigători nu ar deţine autorizaţiile necesare sau ar exista un pericol sistemic pentru sănătatea beneficiarilor serviciilor sociale. Aceste susţineri sunt contrazise de rezultatul verificărilor realizate în cadrul procedurii de soluționare a contestaţiilor, fiind supuse controlului Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC), care a analizat legalitatea modului de atribuire a contractelor, precum și controlului instanţei de judecată competente, respectiv Curtea de Apel Pitești, care a pronunţat o soluţie definitivă de menţinere a rezultatului procedurii, confirmând legalitatea acesteia.

Totodată, în ceea ce privește situația punctuală invocată în cel mai recent articol de presă, precizăm că aceasta a fost identificată și gestionată conform procedurilor aplicabile, operatorul economic fiind notificat cu privire la aspectele constatate și procedând la înlocuirea produselor respective, astfel încât beneficiarii să primească hrana necesară în condiţii corespunzătoare.

Existenţa unor mecanisme de verificare și control care permit identificarea și remedierea imediată a unor astfel de situaţii demonstrează preocuparea constantă a instituţiei pentru protejarea sănătăţii și siguranţei beneficiarilor și nu poate constitui, în sine, o dovadă a pretinselor nereguli invocate în spaţiul public. De asemenea, asocierea unor situaţii punctuale, remediate fără întârziere, cu acuzaţii privind nelegalitatea procedurii de achiziţie publică sau existența unor fapte de natură penală reprezintă concluzii lipsite de fundament factual și juridic.

În vederea prezentării complete şi documentate a situaţiei, facem următoarele precizări:

La data de 20.11.2025, D.G.A.S.P.C. Vâlcea a iniţiat în SEAP, cu respectarea prevederilor art. 72 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, procedura de achiziţie publică pentru servicii de catering – asigurarea hranei zilnice (mic dejun, prânz, cină şi două gustări) pentru beneficiarii aflaţi în centrele de asistenţă socială din subordinea sa, pentru perioada 2026–2028.

Anunţul de participare CN1087809 a fost publicat în SEAP la data de 28.11.2025, iar în urma deschiderii ofertelor s-a constatat că s-au înscris 4 operatori economici, dintre care unul nu avea calitatea de ofertant deoarece nu încărcase oferta.

Referitor la informaţiile apărute în spaţiul public privind calendarul procedurii de achiziţi CAN1163176, DGASPC precizează că anunţul de atribuire publicat la 28 aprilie 2026 reprezintă centralizarea publică finală a valorii maximale estimate a acordului-cadru pentru perioada 2026–2028, aferentă celor 5 loturi, în valoare totală de 21.597.304,72 lei fără TVA.

Instituţia arată că acordul-cadru nu generează o obligaţie directă de plată sau de livrare a hranei, ci stabileşte regulile şi preţurile unitare, fiind urmat de contracte subsecvente aferente fiecărui lot.

DGASPC susţine că afirmaţia potrivit căreia valoarea de 32 lei/beneficiar/zi ar reprezenta un preţ minim de ofertare este eronată. Potrivit instituţiei, alocaţia zilnică de hrană reprezintă un plafon maxim de cheltuială bugetară şi nu un tarif obligatoriu în cadrul procedurii.

În ceea ce priveşte autorizaţiile operatorilor economici, DGASPC Vâlcea afirmă că serviciul de catering este reglementat prin Ordinul ANSVSA nr. 111/2008 şi că documentele de înregistrare sanitar-veterinară depuse de ofertanţi sunt suficiente pentru desfăşurarea activităţii de catering.

Instituţia susţine că:

doi dintre ofertanţi au depus documente de înregistrare sanitar-veterinară emise conform Ordinului nr. 111/2008;

al treilea ofertant deţine o Autorizaţie Sanitar-Veterinară emisă în baza Ordinului nr. 57/2010;

toţi cei trei participanţi deţin documente valabile emise de autorităţile competente.

DGASPC afirmă că solicitarea cumulativă a ambelor tipuri de documente ar reprezenta o interpretare greşită a legislaţiei speciale şi că cele două regimuri juridice se exclud reciproc.

Referitor la transportul hranei către centre precum Lungeşti sau Zătreni, instituţia precizează că operatorii economici utilizează mijloace de transport autorizate sanitar-veterinar şi containere izoterme certificate pentru menţinerea temperaturii alimentelor.

DGASPC Vâlcea mai arată că legalitatea procedurii a fost confirmată atât de CNSC, cât şi de Curtea de Apel Piteşti, după contestaţiile formulate de operatorul economic clasat pe locul al treilea.

Concluziile instituţiei

Procedura de achiziţie publică s-a desfăşurat cu respectarea Legii nr. 98/2016.

Obţinerea unui preţ mai mic prin licitaţie nu reprezintă diminuarea calităţii serviciilor.

Operatorii economici deţin autorizaţiile şi certificările necesare, inclusiv certificări ISO 22000:2018.

Documentele solicitate de publicaţia „Timpul de Vâlcea” au fost comunicate integral în baza Legii nr. 544/2001.

Instituţia susţine ca dosarul procedurii este accesibil în condiţiile legii.

D.G.A.S.P.C. VÂLCEA