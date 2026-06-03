Dezastru după ploi la Lăpușata: sate izolate și drumuri distruse de alunecările de teren

miercuri, 3 iunie 2026

Dezastru după ploi la Lăpușata: sate izolate și drumuri distruse de alunecările de teren

Comuna Lăpușata se confruntă cu probleme grave după ploile abundente din ultimele zile, care au provocat alunecări de teren în mai multe sate. Drumurile comunale au fost afectate serios, iar în unele zone accesul către gospodării a devenit extrem de dificil.

Cele mai mari probleme sunt în satele Stăncuța, Mijați, Șebănești, Ochești, Bungeți și Sărulești, unde porțiuni de drum s-au surpat, iar mai multe familii au rămas practic izolate. Autoritățile locale avertizează că intervenția ambulanțelor, pompierilor sau a altor servicii de urgență este îngreunată.

Primăria Lăpușata a solicitat sprijin instituțiilor județene și guvernamentale pentru refacerea infrastructurii afectate. Primele evaluări indică pagube de aproximativ un milion de lei, sumă pe care administrația locală nu o poate acoperi din bugetul propriu.

Locuitorii speră acum într-o intervenție rapidă a autorităților, înainte ca noi precipitații să agraveze și mai mult situația din comună.