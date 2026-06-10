Descinderi la Râmnicu Vâlcea într-un dosar de fraudă financiară: conturi bancare deschise cu identități false și tranzacții de peste jumătate de milion de lei

joi, 11 iunie 2026

Descinderi la Râmnicu Vâlcea într-un dosar de fraudă financiară: conturi bancare deschise cu identități false și tranzacții de peste jumătate de milion de lei

Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din municipiul Râmnicu Vâlcea, a ajuns în atenția anchetatorilor într-un dosar complex de criminalitate economică, fiind reținut după efectuarea unor percheziții domiciliare desfășurate miercuri, 10 iunie.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare două mandate de percheziție într-o cauză care vizează utilizarea unor documente de identitate falsificate pentru deschiderea de conturi bancare și efectuarea unor operațiuni financiare suspecte. Prejudiciul estimat în dosar se ridică la aproximativ 1,2 milioane de lei.

Conform informațiilor obținute de anchetatori, în perioada 2020–2021, suspectul și-ar fi pus la dispoziție imaginea pentru realizarea a cinci cărți de identitate contrafăcute. Cu ajutorul acestor documente ar fi fost deschise nu mai puțin de 12 conturi bancare la diferite instituții financiare din țară.

Prin respectivele conturi ar fi fost derulate tranzacții consistente provenite, potrivit suspiciunilor, din activități infracționale. Verificările efectuate până în prezent indică rulaje de aproximativ 646.000 de lei și peste 34.000 de euro, o mare parte din sume fiind ulterior transferate către alte conturi sau retrase în numerar.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă, printre care 13 telefoane mobile, două laptopuri, trei tablete, un dispozitiv de stocare a datelor, șase cartele SIM și un document de identitate falsificat.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorului de caz pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt în desfășurare, anchetatorii încercând să stabilească întregul circuit al banilor, precum și eventualele legături cu alte persoane care ar fi participat la această schemă de fraudă financiară.