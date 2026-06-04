Deputatul Nicolae Mîndrescu (AUR): „Partidele trebuie să fie primele care strâng cureaua, nu românii!”

joi, 4 iunie 2026

Deputatul Nicolae Mîndrescu (AUR): „Partidele trebuie să fie primele care strâng cureaua, nu românii!”

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, anunță susținerea unui proiect legislativ prin care subvențiile acordate partidelor politice de la bugetul de stat să fie suspendate automat în momentul în care deficitul bugetar al României depășește pragul de 3% din PIB.

Parlamentarul vâlcean consideră că este inacceptabil ca cetățenii să fie obligați să suporte noi taxe, scumpiri și măsuri de austeritate, în timp ce formațiunile politice continuă să primească sume consistente din bani publici.

„AUR a depus în Parlament un proiect legislativ prin care subvențiile pentru partidele politice vor fi sistate dacă deficitul bugetar ajunge la 3% din PIB. Nu este normal ca românii să suporte taxe mai mari, scumpiri și măsuri de austeritate, în timp ce partidele care au contribuit la dezechilibrul bugetar continuă să încaseze milioane de lei din bani publici”, a transmis deputatul Nicolae Mîndrescu.

Potrivit inițiatorilor, proiectul urmărește introducerea unui mecanism de responsabilizare a clasei politice. În viziunea AUR, atunci când statul se confruntă cu probleme financiare majore și cere sacrificii populației, partidele politice trebuie să fie primele care renunță la privilegiile finanțate din bugetul public.

Deputatul Nicolae Mîndrescu susține că măsura reprezintă un semnal de respect față de contribuabili și o dovadă că politicienii trebuie să împartă povara dificultăților economice alături de cetățeni.

Inițiativa vine într-un context în care deficitul bugetar al României continuă să reprezinte una dintre cele mai mari provocări pentru economia națională, iar discuțiile privind reducerea cheltuielilor publice și eficientizarea utilizării banului public sunt tot mai intense.

Reprezentanții AUR afirmă că fondurile economisite prin eliminarea subvențiilor acordate partidelor ar putea fi redirecționate către domenii esențiale precum sănătatea, educația sau investițiile în infrastructura locală, în beneficiul direct al cetățenilor.

„Dacă românilor li se cere să suporte austeritatea, atunci și partidele politice trebuie să dea exemplu. Nu putem vorbi despre responsabilitate bugetară cât timp milioane de lei continuă să fie direcționate către aparatele de partid”, a mai subliniat deputatul vâlcean.