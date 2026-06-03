Deputatul Eugen Neață, mesaj pentru elevii care intră în focul examenelor: „Să nu ignorăm performanța, dar nici eșecurile școlii românești”

miercuri, 3 iunie 2026

Deputatul Eugen Neață, mesaj pentru elevii care intră în focul examenelor: „Să nu ignorăm performanța, dar nici eșecurile școlii românești”

În pragul examenelor naționale, deputatul PSD de Vâlcea Eugen Neață transmite un mesaj de încurajare pentru elevii care se pregătesc să susțină Evaluarea Națională, Bacalaureatul și examenele de admitere în învățământul universitar, atrăgând totodată atenția asupra unor probleme grave care continuă să afecteze sistemul educațional românesc.

Parlamentarul vâlcean consideră că perioada examenelor reprezintă unul dintre cele mai importante momente din viața tinerilor, fiind praguri esențiale pentru dezvoltarea lor intelectuală, profesională și socială.

„Urmează examenele lor școlare. Perioada cu cele mai intense emoții din an. Examenul de bacalaureat, examenul de admitere la liceu, examenul de admitere în învățământul universitar. Praguri peste care trebuie trecut în viață pentru a evolua intelectual, profesional, social”, afirmă Eugen Neață.

Deputatul subliniază faptul că România continuă să producă performanțe remarcabile în educație, dovadă fiind numeroasele premii și distincții obținute de elevii români la competiții internaționale. În opinia sa, aceste rezultate sunt meritul unei întregi comunități formate din profesori, părinți, organizatori de activități educative și antrenori specializați.

Cu toate acestea, Eugen Neață avertizează că succesul unor elevi nu trebuie să ascundă problemele sistemice ale educației. Una dintre cele mai mari provocări rămâne analfabetismul funcțional, fenomen care afectează un număr îngrijorător de elevi și care, spune parlamentarul, lasă urme adânci asupra societății românești.

„A înainta pe întregul parcurs școlar fără să obții abilități elementare de înțelegere a unui mesaj scris și citit este ceva ce lasă urme foarte adânci în societatea românească”, avertizează deputatul.

Acesta consideră că rezultatele examenelor din această vară ar trebui analizate nu doar prin prisma procentelor de promovare, ci și ca un indicator al modului în care sistemul de educație reușește să combată analfabetismul funcțional și să ofere fiecărui elev șanse reale de dezvoltare.

Un alt fenomen asupra căruia Eugen Neață atrage atenția este abandonul școlar. Parlamentarul apreciază că lipsurile materiale reprezintă doar una dintre cauzele care îi determină pe unii copii să părăsească școala înainte de finalizarea studiilor, existând și factori sociali sau culturali care contribuie la acest fenomen.

„Abandonul școlar nu este determinat de o singură cauză, cum se crede în mod obișnuit”, afirmă deputatul, subliniind că societatea trebuie să fie mult mai implicată în combaterea acestui fenomen.

În final, Eugen Neață transmite un mesaj de susținere tuturor elevilor care se pregătesc să intre în sălile de examen, exprimându-și speranța că rezultatele acestora vor confirma atât valoarea școlii românești, cât și nevoia continuă de reformă și adaptare a sistemului educațional.

„Sunt unul dintre oamenii îngrijorați de eșecuri în aceeași măsură în care sunt mândru de victoriile copiilor noștri. Mult succes la examenul de bacalaureat, la examenul de admitere la liceu și la examenul de admitere în învățământul universitar din acest an!”, este mesajul transmis de deputatul vâlcean.