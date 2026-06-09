marți, 9 iunie 2026

Deputatul AUR, Nicolae Mîndrescu trage un semnal de alarmă: Voineasa, stațiunea-fantomă a Vâlcii, abandonată de autorități

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, critică dur starea în care a ajuns stațiunea Voineasa, odinioară una dintre cele mai apreciate destinații turistice montane din România. Parlamentarul susține că lipsa investițiilor, dispariția locurilor de muncă și degradarea continuă a infrastructurii turistice sunt consecințele directe ale nepăsării autorităților față de această zonă cu un potențial uriaș.

„Voineasa este o stațiune cu un potențial uriaș, dar care a fost lăsată să se degradeze de la an la an. Astăzi nu mai există suficiente locuri de muncă pentru oamenii din zonă, iar multe dintre hotelurile care altădată găzduiau turiști din întreaga țară au ajuns în paragină. Hotelul Lotru era cândva un simbol al turismului vâlcean, însă acum imaginea stațiunii este una tristă. Din păcate, pe nimeni nu pare să mai intereseze cu adevărat ce se întâmplă la Voineasa și ce soluții există pentru revitalizarea acestei zone cu un potențial extraordinar”, a declarat deputatul Nicolae Mîndrescu.

Declarația vine pe fondul declinului accentuat al unei stațiuni care, în perioada sa de maximă dezvoltare, dispunea de mii de locuri de cazare și de baze de tratament recunoscute la nivel național. Astăzi, multe dintre hotelurile care animau odinioară viața turistică a Voineasei sunt închise, degradate sau abandonate.

Prin poziția exprimată public, deputatul Nicolae Mîndrescu readuce în atenție drama unei stațiuni care a reprezentat cândva un simbol al turismului românesc și care astăzi pare să fie lăsată pradă uitării. În opinia sa, fără un plan concret de investiții și fără implicarea reală a factorilor de decizie, Voineasa riscă să rămână doar o amintire a ceea ce a fost odată una dintre perlele turismului montan din România.