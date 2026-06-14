duminică, 14 iunie 2026

Deputatul Antonio Popescu și echipa AUR Vâlcea, în mijlocul oamenilor la târgul săptămânal din Pietrari

Campania „AUR te aude” continuă în județul Vâlcea, iar de această dată membrii AUR Vâlcea au fost prezenți la târgul săptămânal din comuna Pietrari, unde au discutat direct cu cetățenii despre problemele și preocupările comunității.

La acțiune a participat și deputatul Antonio Popescu, care a stat de vorbă cu localnicii și a ascultat propunerile, nemulțumirile și așteptările acestora privind dezvoltarea localităților din județ. Reprezentanții formațiunii politice au subliniat că scopul campaniei este acela de a menține un contact permanent cu oamenii și de a identifica soluții pentru problemele semnalate de cetățeni.

Potrivit organizatorilor, dialogul direct cu locuitorii reprezintă cea mai bună modalitate de a înțelege realitățile din teren și de a construi proiecte care răspund nevoilor comunităților locale. În cadrul întâlnirii de la Pietrari, numeroși cetățeni au ales să transmită mesaje și sugestii privind infrastructura, serviciile publice și dezvoltarea economică a zonei.

„AUR te aude” este o campanie prin care membrii și aleșii AUR își propun să fie prezenți în comunitățile din județ, să asculte vocea oamenilor și să promoveze soluții bazate pe problemele reale ale acestora.

Reprezentanții AUR Vâlcea au mulțumit tuturor celor care au participat la discuții și au transmis că vor continua întâlnirile directe cu cetățenii în localitățile județului.

„Mulțumim tuturor celor care ne-au primit cu încredere. AUR Vâlcea rămâne aproape de oameni și va continua să fie prezent acolo unde sunt problemele și nevoile comunităților locale.” - a spus Antonio Popescu, deputat AUR de Vâlcea.

#AURteAude 🇷🇴