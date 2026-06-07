CUTREMUR ÎN SISTEMUL BANCAR! 10 bănci, amendate cu 710 milioane de euro pentru ROBOR. Cine plătește nota? Românii cu credite

luni, 8 iunie 2026

CUTREMUR ÎN SISTEMUL BANCAR! 10 bănci, amendate cu 710 milioane de euro pentru ROBOR. Cine plătește nota? Românii cu credite

Consiliul Concurenței a aplicat cea mai mare sancțiune din istoria României. În centrul scandalului se află indicele ROBOR, reperul care ani la rând a influențat ratele a sute de mii de români.

Consiliul Concurenței a detonat una dintre cele mai mari bombe din sistemul financiar românesc. Zece dintre cele mai importante instituții bancare din țară au fost sancționate cu amenzi totale de aproximativ 3,73 miliarde de lei, echivalentul a peste 710 milioane de euro, pentru presupuse practici anticoncurențiale în procesul de stabilire a indicelui ROBOR.

Potrivit autorității de concurență, băncile ar fi coordonat schimburi de informații și comportamente care au influențat mecanismul de formare a ROBOR, indice utilizat ani de zile la calculul ratelor pentru creditele în lei cu dobândă variabilă.

Printre instituțiile sancționate se regăsesc nume grele ale sistemului bancar românesc: bancatransilvania⁠, bcr⁠, brd, ing, raiffeisen, cec, unicredit, eximbank și altele.

O anchetă începută după explozia ROBOR

Investigația a pornit după creșterile puternice ale ROBOR din perioada 2022, când indicele a urcat rapid și a generat majorări semnificative ale ratelor pentru populație și companii. În urma perchezițiilor și analizelor efectuate, Consiliul Concurenței a concluzionat că există elemente care justifică sancționarea băncilor participante la mecanismul de calcul al ROBOR.

Băncile contestă acuzațiile

Reprezentanții sectorului bancar au respins acuzațiile și au anunțat că vor utiliza toate căile legale pentru contestarea deciziei. De altfel, sancțiunile nu sunt definitive și urmează să fie analizate de instanțele de judecată.

Întrebarea care rămâne

Dincolo de bătălia juridică dintre bănci și autorități, rămâne întrebarea esențială: dacă acuzațiile Consiliului Concurenței vor fi confirmate definitiv de instanțe, câți bani au plătit în plus românii care au avut credite legate de ROBOR?

Răspunsul la această întrebare ar putea deschide un nou capitol, cu implicații uriașe pentru sistemul bancar și pentru sute de mii de debitori.