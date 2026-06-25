joi, 25 iunie 2026

Cutremur în PSD! Constantin Toma: „Nu Grindeanu conduce partidul. Adevărata putere este la cuplul Olguța Vasilescu – Claudiu Manda”

Un nou scandal zguduie Partidul Social Democrat, după ce unul dintre cei mai vechi și influenți primari ai formațiunii, Constantin Toma, a lansat acuzații fără precedent la adresa actualei conduceri. Într-un interviu acordat Recorder, edilul municipiului Buzău susține că adevărata putere din PSD nu se află în mâinile președintelui Sorin Grindeanu, ci este exercitată din umbră de cuplul format din Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda.

Declarațiile lui Toma vin într-un moment extrem de delicat pentru social-democrați, aflați într-o perioadă de tensiuni interne și de repoziționare politică după schimbările din conducerea partidului.

„Nu Grindeanu conduce PSD, ci familia Olguța–Claudiu. Grindeanu este o curea de transmisie. Olguța și Claudiu conduc acest partid, iar Grindeanu nu face decât să transmită mesajele acestei familii către țară”, afirmă Constantin Toma în interviul acordat Recorder.

Un război intern care nu mai poate fi ascuns

Afirmațiile primarului din Buzău confirmă existența unei fracturi majore în interiorul PSD. Constantin Toma nu este un opozant din afara partidului, ci un social-democrat cu o vechime de aproximativ 25 de ani, aflat de mai multe luni într-un conflict deschis cu actuala conducere.

În ultimele luni, acesta a criticat în repetate rânduri strategia partidului, cerând inclusiv retragerea lui Sorin Grindeanu din fruntea PSD și avertizând că formațiunea pierde rapid încrederea electoratului.

Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, indicați drept centrul real de putere

Potrivit lui Toma, deciziile importante nu ar fi luate în structurile statutare ale partidului, ci în jurul influentului cuplu politic din Dolj.

Mai mult, edilul susține că direcția politică adoptată recent de PSD, inclusiv poziționarea față de premierul Ilie Bolojan, ar fi fost dictată de Lia Olguța Vasilescu, iar Sorin Grindeanu doar ar fi pus în aplicare această strategie.