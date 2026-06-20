Cruzime fără limite în Vâlcea! Câini ținuți în condiții mizere și pui de pisică abandonați pe stradă. Poliția a dat amenzi de 24.000 de lei

Două cazuri revoltătoare de neglijare și abandon al animalelor au fost descoperite de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Vâlcea, în urma unor sesizări și imagini apărute în spațiul public. Intervențiile au avut loc în localitatea Stroești și în municipiul Râmnicu Vâlcea, iar sancțiunile aplicate au totalizat 24.000 de lei.

În primul caz, oamenii legii au identificat o femeie în vârstă de 58 de ani, din comuna Stroești, care deținea doi câini fără a le asigura condițiile minime prevăzute de lege. Potrivit verificărilor efectuate, animalele nu beneficiau de adăpost adecvat, suficientă mișcare și nici de îngrijire medicală corespunzătoare. Pentru aceste abateri, femeia a fost amendată cu 12.000 de lei.

Un al doilea caz a stârnit indignarea iubitorilor de animale. Polițiștii au identificat un bărbat de 58 de ani, din orașul Băile Olănești, care ar fi abandonat doi pui de pisică pe o stradă din Râmnicu Vâlcea. Gestul său a fost sancționat cu o amendă de 12.000 de lei, conform legislației privind protecția animalelor.

Reprezentanții IPJ Vâlcea atrag atenția că abandonul, relele tratamente și lipsa condițiilor minime de îngrijire reprezintă fapte sancționate sever de lege. Deținătorii de animale au obligația să le asigure hrană, apă, adăpost, asistență medicală și condiții care să nu le pună în pericol sănătatea și bunăstarea.

Polițiștii fac apel la cetățeni să sesizeze orice situație de abuz, neglijare sau abandon și să contribuie la protejarea animalelor, victime nevinovate ale iresponsabilității umane.