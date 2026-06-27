CONSTANTIN STROE, ALĂTURI DE RĂZVAN BIRO LA MARȘUL TRICOLORULUI DE LA TÂRGU MUREȘ. Tineretul AUR Vâlcea, prezent la cea mai mare manifestare dedicată Drapelului Național

sâmbătă, 27 iunie 2026

Peste 2.000 de români din toate județele țării au participat sâmbătă, 27 iunie, la Târgu Mureș, la cea mai amplă manifestare organizată cu prilejul Zilei Drapelului Național. Printre participanți s-au numărat și reprezentanții Tineretului AUR Vâlcea, conduși de Constantin Stroe, care a fost prezent alături de deputatul Răzvan Biro, președintele național al organizației de tineret a partidului.

Evenimentul a reunit delegații din zeci de județe și a transmis un mesaj de unitate și respect față de simbolurile naționale. Organizatorii și-au propus ca această manifestare să devină un reper pentru tinerii care promovează valorile identitare și patriotismul.

Răzvan Biro, președintele Tineretului AUR, urmărește dezvoltarea celei mai puternice organizații politice de tineret din România, iar prezența numeroasă de la Târgu Mureș a demonstrat mobilizarea organizațiilor din întreaga țară, inclusiv a celei din județul Vâlcea.

„Am venit la Târgu Mureș pentru că tricolorul nu are județ. El aparține fiecărui român, indiferent de unde vine. Am dorit să fiu alături de Răzvan Biro și de toți cei care cred că drapelul nostru merită cinstit, nu uitat”, a declarat Stroe Constantin.

Manifestările au început cu Marșul Tricolorului, desfășurat pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, și au continuat la Teatrul de Vară din Târgu Mureș, unde participanții au asistat la recitaluri de muzică patriotică și populară, precum și la momente artistice dedicate Zilei Drapelului Național.

Prin participarea la această acțiune, Tineretul AUR Vâlcea și-a reafirmat atașamentul față de valorile naționale și implicarea în promovarea identității românești alături de organizațiile de tineret din întreaga țară.