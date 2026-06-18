Constantin Rădulescu: Lucrările pe DJ 703F continuă. Drumul spre Argeș prinde contur, kilometru cu kilometru

joi, 18 iunie 2026

Constantin Rădulescu: Lucrările pe DJ 703F continuă. Drumul spre Argeș prinde contur, kilometru cu kilometru

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a anunțat continuarea lucrărilor de modernizare pe DJ 703F, în zona Runcu – satul Valea Babei, unde se așterne un nou covor asfaltic pe o porțiune de 1,5 kilometri, până la limita cu județul Argeș.

„Ne-am asumat modernizarea acestui drum județean și continuăm să ne respectăm angajamentele. Lucrăm etapizat, kilometru cu kilometru, pentru a oferi locuitorilor și celor care tranzitează zona condiții moderne de circulație”, a transmis șeful administrației județene.

DJ 703F are o lungime totală de aproximativ 20 de kilometri. În anii trecuți au fost asfaltați circa 4 kilometri de drum și au fost realizate 1,5 kilometri de rigole betonate, iar investițiile continuă și în această perioadă.

Prin noile lucrări, autoritățile județene urmăresc să asigure o legătură rutieră modernă până la granița cu județul Argeș. Potrivit lui Constantin Rădulescu, de la limita județului Vâlcea și până la localitatea argeșeană Cepari, unde începe sectorul deja asfaltat, mai sunt doar aproximativ 1,7 kilometri care necesită reabilitare.

Președintele CJ Vâlcea și-a exprimat speranța că și administrația județeană din Argeș va trata cu prioritate modernizarea porțiunii rămase, astfel încât întreaga rută să devină complet asfaltată și accesibilă în condiții optime.