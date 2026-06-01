luni, 1 iunie 2026

Constantin Rădulescu dă asigurări: niciun beneficiar al centrelor DGASPC Vâlcea nu va fi externat fără evaluarea specialiștilor

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, susține că persoanele vârstnice aflate în centrele administrate de DGASPC Vâlcea nu riscă să fie trimise acasă în mod arbitrar, toate deciziile privind îngrijirea și eventualele reintegrări în familie fiind luate exclusiv de specialiști.

În cadrul unei conferințe de presă, șeful administrației județene a explicat că fiecare beneficiar este evaluat de echipe multidisciplinare formate din medici, asistenți sociali și terapeuți, care stabilesc dacă persoana respectivă poate reveni în familie sau dacă necesită în continuare îngrijire permanentă într-un centru rezidențial.

Totodată, acesta a anunțat că administrația județeană continuă investițiile în infrastructura socială. În prezent sunt derulate proiecte pentru dezvoltarea și modernizarea unor centre destinate persoanelor vârstnice în localitățile Slătioara și Popești, precum și lucrări de reabilitare la centrul din Bistrița.

Constantin Rădulescu a atras atenția și asupra unor posibile situații de abuz, afirmând că există cazuri în care familiile solicită internarea unor vârstnici în sistemul public de protecție socială, în timp ce continuă să administreze sau să beneficieze de veniturile acestora. În opinia sa, astfel de situații trebuie atent verificate de instituțiile competente.

În acest context, președintele Consiliului Județean Vâlcea a anunțat că vor fi efectuate controale la nivelul DGASPC Vâlcea pentru a verifica modul de funcționare a serviciilor sociale și pentru a identifica eventuale nereguli sau situații în care sistemul este utilizat în mod necorespunzător.