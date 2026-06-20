Concursul care confirmă sistemul: Alin Voiculeț își pregătește încă un mandat la conducerea CAS Valcea. Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul...

sâmbătă, 20 iunie 2026

Dacă mai existau persoane care credeau că șefia Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea va fi decisă în urma unei competiții strânse, rezultatele probei scrise par să fi risipit orice urmă de suspans. Actualul director al instituției, Alin Voiculeț, a obținut 83 de puncte la examenul organizat de CNAS și s-a clasat printre primii zece candidați din țară.

Cu alte cuvinte, omul care conduce de aproximativ un deceniu CAS Vâlcea este acum la doar un pas de reconfirmarea în funcție.

Singurul candidat din județ. Prima întrebare fără răspuns

Înainte de rezultatul examenului există însă o întrebare care continuă să planeze asupra întregii proceduri: cum se face că pentru una dintre cele mai importante funcții din sistemul sanitar vâlcean nu s-a găsit niciun alt candidat local?

Potrivit informațiilor disponibile, Alin Voiculeț a fost singurul candidat din județul Vâlcea înscris pentru ocuparea postului de director general al CAS. Dosarul său a trecut fără probleme de etapa de selecție, iar acum și examenul scris pare să fi confirmat statutul de favorit.

Într-un județ cu sute de medici, economiști, juriști, manageri și funcționari publici cu experiență, lipsa oricărei competiții locale ridică inevitabil semne de întrebare.

O instituție unde schimbarea pare imposibilă

CAS Vâlcea nu este o instituție oarecare. Vorbim despre structura care administrează anual fonduri de sute de milioane de lei și care influențează direct activitatea spitalelor, farmaciilor, medicilor de familie și furnizorilor de servicii medicale.

Cu toate acestea, conducerea instituției pare imună la schimbările care au avut loc în ultimii ani în administrația centrală și locală.

Guvernele s-au schimbat. Miniștrii sănătății au venit și au plecat. Președinții CNAS s-au succedat unul după altul. La Vâlcea însă, sistemul a rămas aproape neschimbat.

Iar acum, după aproape zece ani în funcție, actualul director pare să își securizeze încă un mandat.

Performanță sau avantajul celui aflat deja în funcție?

Nimeni nu contestă faptul că un punctaj de 83 din 100 reprezintă un rezultat foarte bun.

Întrebarea legitimă este însă alta: cât de echitabilă poate fi o competiție în care unul dintre candidați conduce instituția de ani de zile, cunoaște toate mecanismele sistemului, are experiență directă în funcție și beneficiază de avantajul poziției ocupate?

În astfel de situații, concursul riscă să fie perceput nu ca o confruntare de idei și proiecte manageriale, ci ca o procedură administrativă menită să confirme o stare de fapt deja existentă.

Interviul din 23 iunie, ultimul act al unei piese cu final previzibil

Pe 23 iunie va avea loc interviul, ultima etapă înaintea desemnării oficiale a noului director general.

Teoretic, orice este posibil.

Practic însă, după rezultatul obținut la proba scrisă și în lipsa unei competiții reale la nivel local, puțini mai cred că pot apărea surprize.

Astfel, concursul care ar fi trebuit să aducă o dezbatere serioasă despre viitorul sistemului de asigurări de sănătate din județ riscă să rămână în memoria publică drept încă o procedură în care întrebarea nu a fost „cine va câștiga?”, ci doar „cu ce punctaj va câștiga?”.