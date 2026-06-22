Comunicat de presă finalizare proiect DON PEDRO SRL - „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

luni, 22 iunie 2026

Iunie 2026

Comunicat de presă finalizare proiect

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

DON PEDRO SRL cod de identificare fiscală RO 7521316, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1995000394385 , cu sediul social în sat Linia, COM. BUDESTI, Judet Vâlcea, in calitate de Beneficiar a Contractului de finanțare nr. 3259.1/i3/c9/04.04.2025, anunță finalizarea proiectului de investiție: „Achiziție de echipamente pentru digitalizarea SC DON PEDRO SRL”, proiect finanțat prin Planul National de Redresare si Reziliență, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare si inovare, Investitia I3- Scheme de ajutor pentru sectorul privat.

Proiectul va fi implementat în localitatea BUDESTI, SAT LINIA, Judetul Valcea, regiunea Sud- Vest prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Planul National de Redresare si Reziliență, Componenta C9. /Investiția 3.

Valoarea totală a proiectului este de 651.644,05 lei cu TVA, din care valoarea maxima eligibila nerambursabila este de 490.953,06 lei, fără TVA.

Cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile este de 490.953,06 lei.

Investitia contribuie la indeplinirea criteriilor DESI, dupa cum urmeaza:

1.Utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale

Utilizarea IoT (Internet of Things) Utilizarea unui CRM in companie Cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS) Utilizarea tehnologiei de AI Utilizarea a două sau mai multe rețele sociale

Perioada de implementare a proiectului este de la 05.04.2025 până la 30.06.2026.

Date de contact: Dna. Pandilica Roxana, Telefon 0737700408; Email: [email protected]