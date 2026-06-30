Cod roșu de caniculă în Vâlcea! Temperaturi sufocante până la 40 de grade. Autoritățile transmit măsuri urgente pentru populație

Județul Vâlcea se află sub incidența unui cod roșu de caniculă, alături de alte zone din România, în intervalul 29 iunie – 1 iulie 2026. Meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate, un disconfort termic deosebit de accentuat și un risc crescut pentru sănătatea populației.

Primăria Râmnicului ia măsuri pentru protejarea populației în timpul caniculei

Odată cu intrarea municipiului Râmnicu Vâlcea sub avertizare de caniculă, autoritățile locale au activat mai multe măsuri pentru sprijinirea cetățenilor afectați de temperaturile extreme.

Pe lângă punctele de prim-ajutor deja cunoscute, administrația locală a amenajat și un nou spațiu destinat răcoririi persoanelor care doresc să se adăpostească de căldură.

Trei puncte de prim-ajutor sunt deja funcționale

Spații climatizate și asistență pentru persoanele afectate de căldură

Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a anunțat activarea celor trei puncte de prim-ajutor din principalele piețe ale orașului: Piața Centrală, Piața Ostroveni și Piața Nord.

În aceste locații, persoanele afectate de temperaturile ridicate beneficiază de:

spații cu aer condiționat;

posibilitatea de a se odihni pe un pat până la revenirea stării de bine;

sprijin în condiții de siguranță pe durata caniculei.

Un nou spațiu de răcorire în pasajul „Dinu Săraru”

O soluție suplimentară pentru zilele cu temperaturi extreme

Față de anii anteriori, administrația locală a amenajat în pasajul pietonal subteran „Dinu Săraru” un spațiu de răcorire cu o capacitate de câteva zeci de locuri.

Persoanele care doresc să se refugieze de temperaturile ridicate pot beneficia aici de o zonă răcoroasă și ventilată natural, scaune confortabile, dozator cu apă potabilă.

Autoritățile avertizează că valul de căldură poate avea efecte grave, în special asupra persoanelor vârstnice, copiilor, bolnavilor cronici și celor care desfășoară activități în aer liber. În acest context, pompierii și reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență recomandă respectarea unor măsuri simple, dar esențiale pentru evitarea incidentelor.

Printre recomandările transmise se numără:

evitați expunerea la soare în intervalele cu temperaturi maxime și rămâneți cât mai mult la umbră;

consumați suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea;

evitați băuturile alcoolice, care favorizează pierderea de apă din organism;

purtați haine lejere, în culori deschise, și protejați-vă capul cu o pălărie;

consumați fructe și legume proaspete;

nu aprindeți focul în zone cu vegetație uscată sau în apropierea pădurilor, deoarece riscul producerii incendiilor este foarte ridicat;

nu aruncați la întâmplare resturi de țigări, acestea putând provoca incendii de vegetație.

Pompierii reamintesc că fiecare cetățean poate contribui la prevenirea situațiilor de urgență prin respectarea acestor recomandări și prin acordarea unei atenții sporite persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate.

Informații suplimentare privind măsurile de protecție în perioadele de caniculă sunt disponibile pe platforma națională dedicată pregătirii pentru situații de urgență.