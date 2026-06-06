Club Sportiv Vâlcea 1924: VÂLCEA SPORTS DAY, un eveniment dedicat copiilor și tinerilor la Arenele Traian, în data de 7 iunie

Pe 7 iunie vă invităm la VÂLCEA SPORTS DAY, un eveniment dedicat copiilor, tinerilor și familiilor din județul Vâlcea, unde sportul, distracția și spiritul de echipă se întâlnesc într-o zi plină de activități și surprize!

Vă așteptăm cu competiții de Baschet 3×3, Tenis de Masă și Minifotbal, demonstrații susținute de secțiile Clubului Sportiv Vâlcea 1924, ateliere interactive, jocuri, concurs de Kendama, premii și multe activități pentru toate vârstele.

Invitat special: CRBL

7 iunie 09:00 – 15:00 Arenele Traian, Râmnicu Vâlcea Premii, tombole și surprize pentru participanți: 09:30 – 11:00

Participarea este gratuită și nu există limită de vârstă!